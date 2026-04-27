LSG vs KKR: ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କେକେଆର୍
LSG vs KKR: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ସୁପର ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : April 27, 2026 at 12:39 AM IST
LSG vs KKR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ସୁପର ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ କଷ୍ଟକର ପିଚରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୭ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ଦୁଇଟି ନୋ-ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଶେଷ ବଲରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚକୁ ଟାଇ କରିଥିଲେ।
ସୁପର ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏକ ରନ୍ ନେଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବଲରେ ଏଡେନ ମାର୍କରମ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ବଲକୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ କରିଥିଲା। କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ।
Ice in their veins, fire in their hearts 💜#KKR conquer the Super Over and steal victory from chaos⚡#TATAIPL 2026 #RinkuSingh #LSGvKKR #MohammedShami #SuperOver pic.twitter.com/p6TD7Hm3a3— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କେକେଆର୍ର ଆରମ୍ଭ ପୁଣିଥରେ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ମାତ୍ର ଏକ ରନ୍ ବାହାରିଥିଲା। କ୍ୟାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦଳର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୨୧ ବଲରେ ୩୪ ରନ୍ କରି ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ।
𝐑𝐈𝐍𝐊𝐔. 𝐃𝐎𝐄𝐒. 𝐈𝐓. 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍. 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
Sunil Narine & Rinku Singh's brilliance in the SUPER OVER helped #KKR win in Lucknow. 💪#TATAIPL #RinkuSingh #LSGvKKR #SunilNarine #SuperOver pic.twitter.com/od6sGS1ZNa
ଅନୁକୂଳ ରୟଙ୍କୁ ମୋହସିନ ଖାନ ଶୂନ୍ୟ ରନରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ରମନଦୀପ ସିଂ ୧୧ ବଲରେ ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୯୩ ରନରେ କେକେଆର୍ର ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ରିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୦ ବଲରେ ୬୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଅବଦାନ ୨୪ ବଲରେ ୫୬ ରନ୍ ଥିଲା। ସେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଦିଗ୍ବେଶ ରାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାରୋଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେକେଆର୍ର ସ୍କୋର ୧୫୫ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୦ ବଲରେ ୮୩ ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
KKR & LSG fans be like: 𝘼𝙗 𝙩𝙤𝙝 𝙖𝙖𝙙𝙖𝙩 𝙨𝙞 𝙝𝙖𝙞 𝙝𝙪𝙢𝙠𝙤 😁#TATAIPL #RinkuSingh #LSGvKKR #MohammedShami #SuperOver pic.twitter.com/uGJWigQ7Gl— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
ବୋଲିଂରେ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି (LSG) ପକ୍ଷରୁ ମୋହସିନ ଖାନ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୩ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ପେଲ୍ ପକାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବାମହାତୀ ପେସର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, କ୍ୟାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରୟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।