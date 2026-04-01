ETV Bharat / sports

LSG vs DC: ଆଜି ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି?

IPL 2026 Match 5: ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବନାଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
LSG vs DC Preview (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LSG vs DC Preview, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଉଭୟ ଦଳ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଦଳବଦଳ। ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିନାୟକ ଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବେ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ଅକ୍ଷରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା

ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଥର ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ ଭଳି ମନେହେଉଛି। କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କ ପରି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଦଳକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ତ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ନୀତିଶ ରାଣା ଓ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଭଳି ବିଧ୍ୱଂସୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିପାରନ୍ତି। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଟିକେ ଖଟକିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଓ ମୁକେଶ କୁମାର ସେହି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ପନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହିନୀ

ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ଓ ଆଡେନ ମାର୍କରାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଖୁବ୍ ମଜଭୁତ। ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମୟଙ୍କ ଯାଦବଙ୍କ ଘାତକ ଗତି ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।

କିପରି ରହିବ ଏକାନା ପିଚ୍?

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବୋଲରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ପିନରମାନେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍: କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୪ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ (Playing XI):

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଆଡେନ ମାର୍କରାମ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ଅନରିକ ନୋର୍ଟଜେ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଆଭେଶ ଖାନ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଦିଗ୍‌ବେଶ ରାଠୀ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ପଥୁମ ନିଶଙ୍କା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ବିପରାଜ ନିଗମ, ଆକିବ ନବୀ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି।

ପାଣିପାଗ:

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆଜି ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ଖେଳାଳିମାନେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂରା ୪୦ ଓଭରର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

TAGGED:

LSG VS DC PREVIEW
IPL 2026 MATCH 5
IPL 2026
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ
LSG VS DC IPL 2026 PREVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.