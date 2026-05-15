LSG vs CSK: ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

LSG vs CSK: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 1:15 PM IST

LSG vs CSK IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୫ ମଇ) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ କଥା କହିବା ତେବେ ଦଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲରେ ମୋଟ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ପରିଣାମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୧୭ ରନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୧୬୬ ରନ୍ ରହିଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ସରକ୍ଷରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ହେଉଛି। ଏହି ମଇଦାନରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଜ୍ କରୁଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି। ଏଠାରେ ୨୧୩ ରନର ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଚକୁ ୯ ରନରେ ଜିତିଛି।

ପାଣିପାଗ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-11

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ : ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଜେମି ଓଭରଟନ, ଅକିଲ ହୁସେନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ : ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଅର୍ଶୀନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ନିକୋଲାସ ପୂରନ, ଏଡେନ ମାର୍କରମ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ) (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ହିମ୍ମତ ସିଂହ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଦିଗ୍ବେଶ ସିଂହ ରାଠୀ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୂରନ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ଏଡେନ ମାର୍କରମ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ହିମ୍ମତ ସିଂହ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଆଭେଶ ଖାନ, ଦିଗ୍ବେଶ ସିଂହ ରାଠୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଏନରିକ ନୋର୍କିଆ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜ୍‌କେ, ମହସିନ ଖାନ, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂହ, ଅର୍ଶୀନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ନମନ ତିୱାରୀ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଶିଭମ ଦୁବେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଅକିଲ ହୁସେନ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହ, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ସର୍ଫରାଜ ଖାନ, ଆକାଶ ମାଧୱାଲ, ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟର, ଏମଏସ ଧୋନି, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନ୍ରୀ, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ରାହୁଲ ଚହର, ସ୍ପେନ୍ସର ଜନସନ, ଅମନ ଖାନ, ଜାକାରୀ ଫୋକ୍ସ, ମ୍ୟାକନିଲ ନୋରୋହ୍ନା।

