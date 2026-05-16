LSG vs CSK: ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଚେନ୍ନାଇକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ
LSG vs CSK: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : May 16, 2026 at 1:16 AM IST
LSG vs CSK Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଏହି ପରାଜୟ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ପଛେଇ ଯାଇଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ବୋଲିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ୧୩ ରନ୍ କରି ଆକାଶ ସିଂହଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକାଶ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକାର ବନିଥିଲେ। ପାୱାର-ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେନ୍ନାଇ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ୭୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦୁବେ ୧୬ ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତରଫରୁ ଆକାଶ ସିଂହ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯିଏ କି ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମହମ୍ମଦ ସାମି ଏବଂ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇକୁ ୨୦୦ରୁ କମ୍ ସ୍କୋରରେ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
୧୮୮ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ନଥିଲା। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୩୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ମୁକାବିଲାକୁ ଏକତରଫା କରିଦେଇଥିଲା। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୩୮ ବଲ୍ରେ ୨୩୬.୮୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକ୍କା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେହିପରି ଇଂଲିସ୍ ୩୬ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିକୋଲାସ ପୂରନ ୧୭ ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୧୬.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
From 47% to 28.4%... #CSK stumble in the Race to Playoffs owing to a power-packed performance from #LSG!
ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ କୁ ଦେଖିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଆଜିର ପରାଜୟ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯାହାକି ‘କର ବା ମର’ ପରି ହେବ। ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ୦.୦୨୭ କୁ ଖସି ଆସିଛି।