ETV Bharat / sports

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର: ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍

Glasgow 2026: ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।

Lovlina Borgohain locks India first medal CWG 2026
ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 2:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଷ୍ଟାର ବକ୍ସର ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ବକ୍ସିଂର ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କ ପଦକ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ।

ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ମହିଳା ବକ୍ସର ଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଶୀର୍ଷ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ମହିଳା ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଭାଲୁର ଟାଫାକିଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ। ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ଏହି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୩୧ରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲଭଲିନା ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ।

ଚଳିତ ଥର କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ମାତ୍ର ୧୦ଟି ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମେଡାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ମୁଖରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିବ। କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ୧୨୫ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍‌ଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ।

୨୩ ଜୁଲାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଲନ୍ ବଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଭାରତ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଭଳି ଆଠଟି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବ ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବକ୍ସିଂ, ୱେଟଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ, ଜୁଡୋ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ, ଟ୍ରାକ ସାଇକ୍ଲିଂ, ଲନ୍ ବଲ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱିମିଂ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କ ପଦକ ପକ୍କା ହେବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ୱେଟଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗରେ କମାଲ୍ ଦେଖାଉଥିବା ମୀରାବାଈ ଚାନୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାର ଆଶା ରଖିଛି। ଗତଥର ବର୍ମିଂହାମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ମୋଟ ୬୧ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସାମିଲ ଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

CWG 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ: ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ ରହମତ ଶାହା

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
LOVLINA BORGOHAIN
GLASGOW 2026
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
INDIA FIRST MEDAL CWG 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.