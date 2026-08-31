ଲର୍ଡସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ, ମାତ୍ର ୪ ଦିନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯୪ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : August 31, 2026 at 10:34 AM IST
ENG vs PAK 2nd Test: ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୯୪ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ବିଜୟ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ବିଜୟ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ୩୮୯ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ କେବଳ ୧୯୪ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏହିପରି ଭାବେ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ହରାଇବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୧୦ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଉଦ ଶକିଲ୍ ଅବଶ୍ୟ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା।
England dominate at Lord’s to clinch the #WTC27 series 2-0 against Pakistan 💪— ICC (@ICC) August 30, 2026
📝: https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/5JLpFeybrt
ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଉଦ ଶକିଲ୍ ହିଁ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶକିଲ୍ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୯୭ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ଏତେ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁକାବିଲାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୨୦୮ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ୧୭୭ ରନ୍ର ସ୍କୋରରେ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଡେନ୍ ଲରେନ୍ସଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରି ପେଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଲରେନ୍ସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୭୦ଟି ବଲ୍ରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
England produce another impressive display at Lord's to secure the #WTC27 series against Pakistan 📸👌 pic.twitter.com/bFo3tgvzZR— ICC (@ICC) August 30, 2026
ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ କିଛି ବିଶେଷ କମାଲ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ୧୨ ରନ୍ କରି ରନ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ୩୪ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଏମିଲିଓ ୩୧ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କେବଳ ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ମହମ୍ମଦ ଆବ୍ବାସ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୫୭ ରନ୍ ଦେଇ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାସମେତ ଖୁରମ୍ ଶହଜାଦ୍ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Ollie Robinson was irrepressible at Lord's 😲— ICC (@ICC) August 31, 2026
More from #WTC27 📲 https://t.co/DVFgLm62rm pic.twitter.com/sIAWtaR4u2