୪୦୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ମହା-ରେକର୍ଡ! ଲର୍ଡସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି
Lord’s ODI: ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 19, 2026 at 7:05 PM IST
Rohit-Kohli Create History: ରବିବାର (୧୯ ଜୁଲାଇ) ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ୪୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ୩୯୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲେ।
କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଓ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକାଠି ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ ୫୫୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାଠି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ ଏବଂ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (୪୨୬ ମ୍ୟାଚ୍) ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ୪୦୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
Another massive feat for an 𝗶𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝗱𝘂𝗼 🫡#TeamIndia greats Rohit Sharma and Virat Kohli become the first Indian pair to play 4️⃣0️⃣0️⃣ international matches together 🤝— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
Updates ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#ENGvIND | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/5k39JCxb4S
ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୦୭ରେ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୦୮ରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରଶିଳା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବାରୁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୪୮୬୭* ରନ୍ ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୧୭୫୭* ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସେ ୧୧ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୬୫ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ବଡ଼ ପାଳି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଂଶସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।
ICYMI - The Lord's ODI is the 400th international fixture featuring both Virat Kohli & Rohit Sharma together. pic.twitter.com/JGOkNTE8oc— Cricbuzz (@cricbuzz) July 19, 2026
ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।