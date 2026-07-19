ETV Bharat / sports

୪୦୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମହା-ରେକର୍ଡ! ଲର୍ଡସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି

Lord’s ODI: ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

Rohit Kohli Create History
ଲର୍ଡସରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rohit-Kohli Create History: ରବିବାର (୧୯ ଜୁଲାଇ) ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଜଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ୪୦୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ୩୯୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକାଠି ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ଯୋଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇସାରିଥିଲେ।

କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଓ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକାଠି ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଏବଂ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟ ୫୫୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକାଠି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ ଏବଂ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (୪୨୬ ମ୍ୟାଚ୍) ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ୪୦୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ଖେଳାଳି ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୦୭ରେ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୦୮ରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ୧୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରଶିଳା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଥିବାରୁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୪୮୬୭* ରନ୍ ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୧୭୫୭* ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ସେ ୧୧ ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୬୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ବଡ଼ ପାଳି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଂଶସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନିଜର ମନୋଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିନା ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିକେଟର ହେଲେ ଦଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍

ୱାଶିଂଟନ୍‌କୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଏମଏଲସି ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିସ୍ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

IND vs ENG: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ୩ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବୁମ୍ରା

TAGGED:

ROHIT SHARMA
VIRAT KOHLI
TEAM INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
ROHIT KOHLI CREATE HISTORY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.