ETV Bharat / sports

ଭାଙ୍ଗିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, 'କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏହି ଜିମ୍ବାୱେ ଖେଳାଳି

୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୪ରେ ନିଜର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

Longest ODI Career Record Broken
ଭାଙ୍ଗିଲା ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Longest ODI Career Record: ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଜି (୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୦୨୬) ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ ମଇଦାନରେ ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୪ରେ ନିଜର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ପରେ ଆଜି ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ମାମଲାରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲରଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ୨୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୪୬ ଦିନ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି।

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ରେକର୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ୨୨ ବର୍ଷ ଏବଂ ୯୧ ଦିନର ଥିଲା। ସଚିନ ୧୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୯ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦିଗ୍ଗଜ ଓପନର ସନଥ ଜୟସୂରିୟା ତୃତୀୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଜାଭେଦ ମିଆଁଦାଦ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା:

  • ୨୨ ବର୍ଷ ୧୪୬ ଦିନ - ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲର (ଜିମ୍ବାୱେ, ୨୦୦୪– ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି)
  • ୨୨ ବର୍ଷ ୯୧ ଦିନ - ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (ଭାରତ, ୧୯୮୯-୨୦୧୨)
  • ୨୧ ବର୍ଷ ୧୮୪ ଦିନ - ସନଥ ଜୟସୂରିୟା (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ୧୯୮୯-୨୦୧୧)
  • ୨୦ ବର୍ଷ ୨୭୨ ଦିନ - ଜାଭେଦ ମିଆଁଦାଦ (ପାକିସ୍ତାନ, ୧୯୭୫-୯୬)
  • ୨୦ ବର୍ଷ ୧୮୭ ଦିନ - ସୀନ ୱିଲିୟମ୍ସ (ଜିମ୍ବାୱେ, ୨୦୦୫-୨୫)

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟାନ

୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆଇସିସିର ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷର ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଟେଲରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାନ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପୁଣିଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲରଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ୨୦୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଟେ। ସଚିନ ୪୬୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଜୟସୂରିୟା ୪୪୫ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଥିବା ୨୦୭ଟି ଦିନିକିଆର ୨୦୫ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ଟେଲରଙ୍କ ନାମରେ ୬୭୦୪ ରନ୍ ରହିଛି। ସେ ୧୧ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୩୫.୨୮ ଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୭୬.୫୨ ରହିଛି। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ କୋଲପ୍ୟାକ୍ ଡିଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭ରେ କାଉଣ୍ଟି ଚୁକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

LONGEST ODI CAREER RECORD BROKEN
ବ୍ରେଣ୍ଡାନ୍ ଟେଲର୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ଦୀର୍ଘତମ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ରେକର୍ଡ
BRENDAN TAYLOR RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.