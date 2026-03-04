ETV Bharat / sports

SA vs NZ Live: ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମୁହାଁମୁହିଁ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 6:32 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 6:48 PM IST

IND vs ENG Live Streaming: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଡାମ ମାର୍କରାମଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ।

LIVE FEED

6:38 PM, 4 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (ୱିକେଟ କିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ, ରଚିନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ, ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ, ଜେମ୍ସ ନିଶାମ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), କୋଲ ମ୍ୟାକକଞ୍ଚି, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ଏଡେନ ମାର୍କ୍ରମ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ କିପର), ରୟାନ୍ ରିକେଲଟନ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, କର୍ବିନ ବସ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, କେଶବ ମହାରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ।

6:37 PM, 4 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Last Updated : March 4, 2026 at 6:48 PM IST

