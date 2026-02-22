IND Vs SA Live Score: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
Published : February 22, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 6:43 PM IST
India vs South Africa Live: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତୃତୀୟ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର ୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ୬୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
LIVE FEED
IND Vs SA Live Score: ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ଆଡେନ ମାର୍କରମ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଟ୍ରିଆଷ୍ଟ ଷ୍ଟବ୍ସ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, କର୍ବିନ ବୋଶ, କେଶବ ମହାରାଜ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି।
IND Vs SA Live Score: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ମାର୍କରମ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ।"
ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍କ୍ୱାଡ୍: କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (ଅଧିନାୟକ), ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରୁଇସ୍, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଜସୋନ ସ୍ମିଥ, ମାର୍କୋ ଜନସେନ୍, କେଶବ ମହାରାଜ, କଗିସୋ ରବାଡା, ଅନ୍ରିଚ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ଲୁଙ୍ଗି ନିଗିଡି, କର୍ବିନ ବୋଶ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ, କ୍ୱେନା ମଫାକା।