IND vs NZ Final Live: ଅହମଦାବାଦରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ଲଢ଼େଇ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ?
Published : March 8, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 5:34 PM IST
India vs New Zealand Final Live: ରବିବାର ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫାଇନାଲ୍ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ।
IND vs NZ Final Live: ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
IND vs NZ Final Live: ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍
ଭାରତ ସହ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
IND vs NZ Final Live: ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ
ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ତାରକା ମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
IND vs NZ Final Live: କେମିତି ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପିଚ୍?
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ନାଲି ମାଟିର ପିଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଘାସ ରହିବ। ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, କାରଣ ଫାଇନାଲର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
IND vs NZ Final Live: ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶାନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍: ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ମାର୍କ ଚାପମାନ, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ଜେମ୍ସ ନେଶାମ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ (ଅଧିନାୟକ), କୋଲ୍ ମ୍ୟାକକୋନି, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍।