IND vs ENG Live Score: ସେମିଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଟସ୍

IND vs ENG 2nd Semi Final Match Live
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ଲାଇଭ୍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 5:20 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 5:27 PM IST

IND vs ENG 2nd Semi Final Match Live: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ଟାରେ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

LIVE FEED

5:23 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍

ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ପିଚ୍ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବଲ୍ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟାଟ୍‌କୁ ଆସୁଥିବାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ କଥା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବ।

5:20 PM, 5 Mar 2026 (IST)

IND vs ENG Live: ଦୁଇ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଶାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ଇଂଲଣ୍ଡ: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ କିପର), ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍, ସାମ୍ କରନ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଓ ଆଦିଲ୍ ରସିଦ୍।

Last Updated : March 5, 2026 at 5:27 PM IST

