IPL 2026 Live: ଆଜିଠୁ କ୍ରିକେଟ୍ ମହାସମର: ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB-SRH, କିଏ ମାରିବ ବାଜି

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 5:10 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 5:17 PM IST

RCB vs SRH Live Score, IPL 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ IPLର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷର ବିଜେତା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH)। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଦୁଇ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପକ୍ଷରୁ ରଜତ ପାଟିଦାର ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଇଶାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

5:10 PM, 28 Mar 2026 (IST)

ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ବାଡ୍:

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲିପ ସଲ୍ଚ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ଶେଖର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ଯାଦବ ଡଫି, ଜୋଶ ହାଜଲେଉଡ, ରସିଖ୍ ୟାଲୱାମ୍ ମାଲହୋତ୍ରା, ବିକି ଓଷ୍ଟୱାଲ, ଅଭିନ୍ଦନ ସିଂ, ଯାଦବ ବେଥେଲ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସ୍ୱପ୍ନୀଲ ସିଂ, କନିଶକ ଚୌହାନ, ସତଭିକ ଦେଶୱାଲ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ଶିବନ ଅମୃତ, ଜରଭାନ ଅକ୍ଷୟ ମେଣ୍ଡିସ୍, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ, ଡେଭିଡ ପେନ୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, ସାକିବ ହୁସେନ୍, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଅମିତ କୁମାର, ଅଙ୍କାର ତର୍ମାଲେ, ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର।

