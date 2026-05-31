IPL 2026 Final LIVE: ଆରସିବିର ଘାତକ ବୋଲିଂ, ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 7:13 PM IST

Updated : May 31, 2026 at 8:53 PM IST

RCB vs GT IPL Final Live: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆରିସବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଟସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆରସିବି ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

8:44 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ଗୁଜରାଟକୁ ପଞ୍ଚମ ଝଟକା

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ୫ମ ୱିକେଟ୍‌ର ପତନ ଘଟିଛି। ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଆରସିବିକୁ ଏହି ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥରେ ଏକ ସର୍ଟ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ। ଅରଶଦ୍ ଖାନ୍ ପୁଲ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅରଶଦ୍ ଖାନ୍ ୬ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

8:41 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ଗୁଜରାଟକୁ ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା

୧୩ତମ ଓଭରରେ ୭୩ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜୋସ୍ ବଟଲର ୨୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନ ପଠାଇଛନ୍ତି।

8:14 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ଗୁଜରାଟର ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପତନ

ରସିଖ୍ ଆରସିବିକୁ ତୃତୀୟ ସଫଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଡିକ୍କଲଙ୍କ ହାତରେ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ୧୮ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୨୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଗୁଜରାଟ ମାତ୍ର ୫୫ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି।

8:05 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL 2026 Final LIVE: ୬ ଓଭର ପରେ ଗୁଜରାଟ ସ୍କୋର ୪୫/୨

୬ ଓଭର ସମାପ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜର ଦୁଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୪୫ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ହେଜଲଉଡ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

7:52 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL Final Live: ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉଟ୍

୨୬ ରନ୍‌ ସ୍କୋରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜର ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ସାଈ ସୁଦର୍ଶନ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ।

7:50 PM, 31 May 2026 (IST)

RCB vs GT IPL Final Live: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପତନ

ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୮ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍‌ଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ତାଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ୨୨ ରନ୍‌ ସ୍କୋରରେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଛି।

7:11 PM, 31 May 2026 (IST)

ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ -11

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, କ୍ରୁଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜ୍ୟାକବ ଡଫି, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ରାଶିଦ ଖାନ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, କଗିସୋ ରବାଡା, ଅରଶଦ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।

