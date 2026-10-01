IND vs SL LIVE: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ
Published : October 1, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 9:59 AM IST
India vs Sri lanka Semifinal LIVE: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଜାପାନର ନିଶିନ୍ଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହସନ ଅରାଚିଗେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
LIVE FEED
India vs Sri lanka Semifinal Live: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ଲେଇଂ 11
ଲସିଥ୍ କ୍ରୁସପୁଲେ, ସିନେଥ୍ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ସୋହନ ଡି ଲିଭେରା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆଶେନ ବାଣ୍ଡାରା, ସାହନ ଆରାଚ୍ଛିଗେ (ଅଧିନାୟକ), ନୁୱାନିଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଚାମିକା କରୁଣାରତ୍ନେ, ୱାନୁଜା ସାହନ, ବିଜୟକାନ୍ତ ବିୟାସକାନ୍ତ, ଥରିନ୍ଦୁ ରତ୍ନାୟକେ, ବିନୁରା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ
India vs Sri lanka Semifinal Live: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ 11:
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଈଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।
India vs Sri lanka Semifinal Live: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହସନ ଅରାଚିଗେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।