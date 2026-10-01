ETV Bharat / sports

IND vs SL LIVE: ଟସ୍‌ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ଭାରତ

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 9:49 AM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 9:59 AM IST

Choose ETV Bharat

India vs Sri lanka Semifinal LIVE: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଜାପାନର ନିଶିନ୍‌ଠାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହସନ ଅରାଚିଗେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

LIVE FEED

9:58 AM, 1 Oct 2026 (IST)

India vs Sri lanka Semifinal Live: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ଲେଇଂ 11

ଲସିଥ୍ କ୍ରୁସପୁଲେ, ସିନେଥ୍ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ, ସୋହନ ଡି ଲିଭେରା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆଶେନ ବାଣ୍ଡାରା, ସାହନ ଆରାଚ୍ଛିଗେ (ଅଧିନାୟକ), ନୁୱାନିଦୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ଚାମିକା କରୁଣାରତ୍ନେ, ୱାନୁଜା ସାହନ, ବିଜୟକାନ୍ତ ବିୟାସକାନ୍ତ, ଥରିନ୍ଦୁ ରତ୍ନାୟକେ, ବିନୁରା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ

9:48 AM, 1 Oct 2026 (IST)

India vs Sri lanka Semifinal Live: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ 11:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଈଶାନ କିଶନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।

9:47 AM, 1 Oct 2026 (IST)

India vs Sri lanka Semifinal Live: ଟସ୍ ଜିତିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହସନ ଅରାଚିଗେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

TAGGED:

ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଲାଇଭ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ଲାଇଭ୍
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍
ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍
INDIA VS SRI LANKA SEMIFINAL LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.