India VS South Africa live page; ବାରବାଟୀରେ ବିଗ ଫାଇଟ୍, ଭାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ, କଣ ରହିଛି ରେକର୍ଡ
Published : December 9, 2025 at 3:27 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 4:00 PM IST
କଟକ: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରବାଟୀରେ ବିଗ ଫାଇଟ୍ । ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶକ । ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଂଚିବେ । 5 ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମହାମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନାମ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟକ୍କର । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ । ୭ଟାରୁ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୩ ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ତେବେ ଗତକାଲି ଉଭୟ ଟିମ୍ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ଅଭ୍ୟାସ୍ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 4 ଖେଳାଳି ଏବଂ କୋଚ୍ ଆଜି ସକାଳେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି ।
LIVE FEED
ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ
ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ । ଟିକେଟ ଦେଖାଇ ଗ୍ୟାଲଲେରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । କଡା ଚେକିଂ କରି ଦର୍ଶକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ । ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସେରିମୋନିଆଲ୍ ବେଲ୍ ବଜାଇ ମ୍ୟାଚକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଜମିଲାଣି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିଡ଼
ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କାଉଣ୍ଟଡାଉନ । ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାରବାଟୀରେ ମୁହାଁ ମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ । ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଦର୍ଶକ । ମାତ୍ର ଏବେଠାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି । ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଲାଇନରେ ରହିଲେଣି ଦର୍ଶକ । ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଦି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଚିଅର ଅପ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଦର୍ଶକ ।
କିଏ ମୁହଁରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ଟିମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି । ଭାରତ ଏଥର ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ । ଯଦି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବ ତେବେ 200 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ବାରବାଟୀରେ କମାଲ କରିବେ ଆଦି କେତେ କଣ ଭାବି ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଅନେକ ବୁଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ସହ ଡ୍ରେସ ଆଣିଛି ତ ଆଉ କିଏ ବୁଲି ବୁଲି ରଙ୍ଗ କରାଉଛି ଆଉ କିଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବିକ୍ରି କରୁଛି । ତେବେ ଭାରତକୁ ସାମର୍ଥନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ବେଶ ଉତ୍ସହିତ ।
ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ବାରବାଟୀରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ମୁକାବିଲାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଆଜି ଘରୋଇ ଟିମ୍ ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ପରାଜୟ ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ବିଜୟୀ ନୋଟରେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ।
ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ । ଲାଲ ମାଟି ପିଚ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୪୨,୦୦୦ ପ୍ରଶଂସକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଲାଲ ମାଟି ପିଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମ । ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
