IND W vs PAK W Live: ବିଳମ୍ୱିତ ରାତି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ
Published : June 14, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : June 14, 2026 at 5:43 PM IST
IND W vs PAK W Live: ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ବର୍ମିଂହାମ ସହରର ଏଜବେଷ୍ଟନ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଚାପକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
LIVE FEED
IND W vs PAK W Live: ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଜବାଷ୍ଟନ ମଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମିଶି ୩୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସଙ୍କେତ ଦିଏ ଯେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
IND W vs PAK W Live: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରାଧା ଯାଦବ, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା।
ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ: ଗୁଲ୍ ଫିରୋଜା, ମୁନିବା ଅଲୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାୟରା ଜବୀନ, ଆୟଶା ଜଫର, ଇରମ ଜାଭେଦ, ଫାତିମା ସନା (ଅଧିନାୟିକା), ଆଲିଆ ରିଆଜ, ନତାଲିଆ ପରଭେଜ, ଇମାନ ଫାତିମା, ଡାଏନା ବେଗ୍, ନଶରା ସନ୍ଧୁ, ରମିନ ଶମୀମ, ସାଦିଆ ଇକବାଲ, ତୁବା ହସନ, ତସ୍ମିୟା ରୁବାବ।