IND vs ZIM: ଭାରତ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ମୁକାବିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡ଼ିବ ଟସ୍
Published : February 26, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : February 26, 2026 at 5:38 PM IST
IND vs ZIM LIVE: ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଜିମ୍ବାୱେ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇର ଏମଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୨୦୦୨ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଉଭୟର ଆରମ୍ଭ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଖରାପ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ଭଳି ହେବ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଦଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
LIVE FEED
IND vs ZIM LIVE: ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜିମ୍ବାୱେ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ଟି ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଶେଷଥର ୨୦୨୨ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।