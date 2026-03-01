IND vs WI Live: ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 'ମହାସଂଗ୍ରାମ'
IND vs WI Live Streaming: ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାର ଶେଷ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜୟୀ ଦଳ ହିଁ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ପରାଜିତ ଦଳର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
LIVE FEED
IND vs WI Live: ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ୪ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ (୨୦୧୪ରେ) ଜିତିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଦଳାଇବାକୁ ପୂରା ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେବ।
IND vs WI Live: ଦୁଇ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
ଭାରତ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶାନ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗ, ଶାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟମିୟର, ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ଶେରଫେନ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫେର୍ଡ, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ମାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ / ଆକିଲ ହୋସେନ୍, ଗୁଦାକେଶ ମୋଟି, ଶାମର ଜୋସେଫ।