Asian Games 2026 Live: କୁରାଶରେ ଭାରତର ମେଡାଲ୍ ପକ୍କା! ସେମିଫାଇନାଲରେ ପିଙ୍କି ବଲହାରା
Published : September 28, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : September 28, 2026 at 10:37 AM IST
Asian Games 2026 Live: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ନଜର ମେଡାଲ୍ ଉପରେ ରହିବ। ସ୍କ୍ୱାଶ୍ରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମେଡାଲ୍ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅଭୟ ସିଂହ ଏବଂ ଅନାହତ ସିଂହ ଯଥାକ୍ରମେ ମେନ୍ସ ଏବଂ ୱିମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମନୁ ଭାକର, ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂରେ ହରଜିନ୍ଦର କୌରଙ୍କଠାରୁ ମେଡାଲ୍ ଆଶା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ହକି, ବକ୍ସିଂ ଓ ଭଲିବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...
LIVE FEED
Asian Games 2026 Live: ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଲଭ୍ଲିନା
ଭାରତର ଲଭ୍ଲିନା ବୋର୍ଗୋହେନ୍ ମହିଳା ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସେଓଙ୍ଗ୍ ସୁୟୋନ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଏକତରଫା ଭାବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Asian Games 2026 Live: ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍
ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଉନ୍ନତ ର଼୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Asian Games 2026 Live: ଚୀନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଦଳ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ 2-1 ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଶମୀନା ରିୟାଜ୍ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତନ୍ଭୀ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଜୋଶନା ଚିନାପ୍ପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଜାପାନ ସହିତ ଖେଳିବ ।