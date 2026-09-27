Asian Games 2026 Live: ଇତିହାସ ରଚିବା ପଥରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍! ସ୍କ୍ୱାଶ୍ରେ ମିଳିପାରେ ୨ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
Published : September 27, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : September 27, 2026 at 9:29 AM IST
Asian Games 2026 Live: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ। ଭାରତ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସମୁଦାୟ 7ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ କବାଡି ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମୁଦାୟ 30ଟି ପଦକ ରହିଛି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ 15ଟି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବେ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍ଲିଫ୍ଟିଂ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିଦାରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 12ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 14ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିସାରିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀରେ ଅନେକ ପଦକ ଆସିପାରେ, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚରମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 206 ରେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...
LIVE FEED
Asian Games 2026 Day Live: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଭୁଟାନକୁ 235-232 ରେ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ 233-230 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।