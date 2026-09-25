ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Live: କମଲଜିତ୍ ଓ ସୁରୁଚି ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ

Asian Games 2026 Day 7 Live
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2026 at 9:18 AM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 11:44 AM IST

Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Live: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ସପ୍ତମ ଦିନର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନଜର ନିଜର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 17ଟି ମେଡାଲ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛି। ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ସୁଟିଂ ସମେତ ସମୁଦାୟ 9ଟି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବାଜି ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପେଡେଟ୍...

LIVE FEED

11:38 AM, 25 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Day 8 Live: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅନାହତ ସିଂହ

ଭାରତର 18 ବର୍ଷୀୟା ଅନାହତ ସିଂହ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜ ଦେଶର ତନଭୀ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍‌ରେ 3-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅନାହତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖି 11-2, 11-5, 11-3 ରେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ ।

10:39 AM, 25 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live: ନେପାଳକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡି ଦଳ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡି ଦଳ ନେପାଳକୁ 48-24 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

10:15 AM, 25 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live: ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଜାପାନକୁ 3-1 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।

9:21 AM, 25 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ପଦକ

ପୁରୁଷ 50 ମିଟର ରାଇଫଲ୍ 3 ପୋଜିସନ୍ସ (Men's 50m Rifle 3 Positions) ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ତୋମାର, ରୁଦ୍ରାଙ୍କ୍ଷ ପାଟିଲ୍ ଓ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

9:20 AM, 25 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Day 7 Live: ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ GOLD

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ରେ ଭାରତକୁ ଶୁଟିଂରୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କମଲଜିତ୍ ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଖାତାକୁ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆସିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା।

Last Updated : September 25, 2026 at 11:44 AM IST

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଲାଇଭ ଅପଡେଟ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକା
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ସପ୍ତମ ଦିନ
ASIAN GAMES 2026 LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.