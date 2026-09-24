ETV Bharat / sports

Asian Games 2026 Live: ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଭାରତର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ; ଲଗାତର ଜିତିଲା ଦୁଇଟି ପଦକ

Asian Games 2026 Day 6 Live
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 9:22 AM IST

Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Day 6 Live: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ କରିଛି। ନାଓରେମ୍ ରୋଶିବିନା ଦେବୀ ମହିଳା 60 କିଲୋ ୱୁଶୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସତନାମ ସିଂହ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଟିଂ, ହକି, କବାଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନେ ପଦକ ଜିତିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପେଡେଟ୍...

LIVE FEED

9:27 AM, 24 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: ୱୁଶୁରେ ରୋଶିବିନା ଦେବୀ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଫାଇଟର୍ ରୋଶିବିନା ଦେବୀ ମହିଳା 60 କିଲୋ ୱୁଶୁ ଇଭେଣ୍ଟର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ନିଜ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ରୋଶିବିନା ଦେବୀଙ୍କର ଏହା କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପଦକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାକର୍ତ୍ତା 2018 ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ହାଙ୍ଗ୍‌ଝୋଉ 2023ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ସହ ରୋଶିବିନା ଦେବୀ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ତିନୋଟି ପଦକ ଜିତିବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱୁଶୁ ଖେଳାଳୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

9:18 AM, 24 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live: ଭାରତ ରୋଇଂରେ ଜିତିଲା ଦିନର ପ୍ରଥମ ପଦକ

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ରୋଇଂରେ ପଦକ ଜିତି ନେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜୋଡ଼ି ସତନାମ ସିଂହ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ ସ୍କଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ସତନାମ ଓ ସଲମାନଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜୋଡ଼ି 2000 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ 6:13.25 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ସହ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଛନ୍ତି।

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଲାଇଭ ଅପଡେଟ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026 ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକା
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ସେଡ୍ୟୁଲ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ASIAN GAMES 2026 DAY 6 LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.