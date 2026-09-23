Asian Games 2026 Live: ସୁଟିଂରେ ଚମକିଲା ଭାରତ: ମହିଳାଙ୍କ ପରେ ପୁରୁଷ ସ୍କିଟ୍ ଦଳ ଜିତିଲେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ
Published : September 23, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 11:05 AM IST
Asian Games 2026 Live: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଅନେକ ମେଡାଲ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବନ୍ଧୁକଚାଳନା ଟିମ୍ ଉପରେ ରହିବ। ଡବଲ ଅଲିମ୍ପିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ମନୁ ଭାକରଙ୍କଠାରୁ ଦେଶ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଶା ସିଂହ ଏବଂ ସୁରୁଚି ସିଂହ ଫୋଗାଟ ମଧ୍ୟ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ନଜର ଆସିବେ। ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ତାରକା ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ମହିଳା 49 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନଜର ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ମେଡାଲ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...
LIVE FEED
Asian Games 2026 Live: କବାଡିରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍-A ମୁକାବିଲାରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୪୮-୨୫ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ହେବ।
Asian Games 2026 Live: ସୁଟିଂରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ଆଉ ଏକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ
ଭାରତ ପୁରୁଷ ସ୍କିଟ୍ ଦଳଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛି। ଅନନ୍ତ ଜିତ୍ ସିଂହ ନାରୁକା, ମିରାଜ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଓ ଭବତେଘ ସିଂହ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରି ନେଇଛନ୍ତି।
Asian Games 2026 Live: ସୁଟିଂ ଫାଇନାଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ମନୁ ଭାକର
ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଫାଇନାଲ୍ରେ ମନୁ ଭାକର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 17ଟି ସଟ୍ ପରେ ଟପ୍-3 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 18ତମ ସଟ୍ ପରେ ମନୁ ଭାକର ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
Asian Games 2026 Live: ସଫ୍ଟ ଟେନିସରେ ପଦକ ପକ୍କା କଲା ଭାରତ!
ଜୟ ମୀନା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ସଫ୍ଟ ଟେନିସରେ ପଦକ ପକ୍କା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଶେରଭିନ ନଗୁଇଟ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାକୁୟା କୁରୋସାକାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Asian Games 2026 Live: ଭାରତ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ!
ଭାରତ ସୁଟିଂରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଜିତି ନେଇଛି। ମହିଳା ସ୍କିଟ୍ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରାଇଜା ଢିଲୋନ୍, ପରିନାଜ ଧାଲିୱାଲ ଓ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଚୌହାନ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।