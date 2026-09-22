Asian Games 2026 Live: କବାଡିରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଅପେକ୍ଷା ଜାରି
Published : September 22, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : September 22, 2026 at 11:05 AM IST
Asian Games 2026 Live: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆଇଚି-ନାଗୋୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 6ଟି ପଦକ ଜିତି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଶ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମୁକାବିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୱୁଶୁରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଦକ ଜିତିବାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ମେଡାଲ ତାଲିକାରେ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍...
LIVE FEED
Asian Games 2026 Live: କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଗୁନାଲନ କମଳିନୀ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଋଚା ଘୋଷ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲୀ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼।
Asian Games 2026 Live: ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ଟସ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ଭେଟିବ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ଵାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Asian Games 2026 Live: କବାଡିରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ
କବାଡିରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୬୩-୩୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ମନେକରାଯାଉଛି।
Asian Games 2026 Live: ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା
ସୁଟିଂରେ 5ଟି ପଦକ ଆଣିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସଡ୍ ଟିମ୍ର ଏଲଭେନିଲ୍ ଭାଲାରିଭାନ୍ ଏବଂ ପାର୍ଥ ମାନେଙ୍କଠାରୁ 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଖେଳାଳି ମାନେ ୩୭୬.୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ଵପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି।