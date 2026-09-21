ETV Bharat / sports

Asian Games Day 2 LIVE: ଶୁଟିଂରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ମେଡାଲ, ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି

Asian Games Day 2 LIVE
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 9:38 AM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 11:53 AM IST

Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Day 2 Live: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତର ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଦକ ଖାତା ଖୋଲି ସାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଉପରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପଦକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ...

LIVE FEED

11:52 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରାତ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ନିଜର ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ୧୭-୧ ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଦପଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ୯-୦ ର ମଜବୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖି ଆହୁରି ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେବଳ ୧ଟି ହିଁ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା, ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ, ଲାଲରେମସିଆମି, ରୁତୁଜା ପିସଲ, ସାକ୍ଷୀ ରାଣା, ସଲିମା ଟେଟେ, ନବନୀତ କୌର ଏବଂ ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୬ଟି ଗୋଲ୍‌ର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

11:01 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: କବାଡିରେ ଜାପାନକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ ନିଜର ଗ୍ରୁପ୍-A ମୁକାବିଲାରେ ଆୟୋଜକ ଜାପାନକୁ ୪୯-୨୩ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଯଦିଓ ଜାପାନ ହାସଲ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଖେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଇଆସିଥିଲା।

10:57 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: କବାଡିରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ ନିଜର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ଜାପାନ ସହିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ହାଫ୍-ଟାଇମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାପାନ ଉପରେ ୩୧-୯ ର ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଛି।

10:02 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: ହିମାଂଶୁ ଢିଲୋନ ଜିତିଲେ ସିଲଭର ମେଡାଲ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟରଙ୍କ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ହିମାଂଶୁ ଢିଲୋନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଲଭର ମେଡାଲ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ହିମାଂଶୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ୨୫୨.୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

9:59 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: ସୁଚୀକା ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତକୁ ମିକ୍ସଡ ମାର୍ଶଲ ଆର୍ଟସ (MMA)ରେ ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ପଦକ ମିଳିଛି। ମହିଳା ପାରମ୍ପରିକ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ସୁଚୀକା ତରିୟାଲଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ତେଓ ହୁଇ ହୁନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

9:32 AM, 21 Sep 2026 (IST)

Asian Games 2026 Live Update: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସହ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହିମାଂଶୁ ଧିଲନ୍, ପାର୍ଥ ମାନେ ଓ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପାଟିଲଙ୍କ ଦଳ ମୋଟ ୧୮୯୦.୧ ଅଙ୍କ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ପାଇଛି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଚୀନ୍ ଦଳ ୧୮୯୯ ଅଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

Last Updated : September 21, 2026 at 11:53 AM IST

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଲାଇଭ୍
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଭାରତ ମେଡାଲ ଟାଲି
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରତର ଖେଳ ସୂଚୀ
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍
ASIAN GAMES 2026 DAY 2 LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.