ETV Bharat / sports

ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ: ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବୟକଟ୍‌କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଲିଟନ ଦାସ!

Litton Das: ବାଂଲାଦେଶର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Litton Das Exposes BCB
ବିସିବିର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଲିଟନ ଦାସ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Litton Das Exposes BCB, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ଏକ ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିସାରିଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା।

ଲିଟନ ଦାସ 'ପ୍ରଥୋମ ଆଲୋ'କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିସିବି (BCB)ର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ତ କେବଳ ଏସି ରୁମ୍‌ରେ ବସି ଚା’ ପିଇବା ମୁଡ୍‌ରେ ଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆମର ମତାମତ କଣ। ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ଆମେ କଣ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ଆମେ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେହି ଦେଶରେ (ଭାରତରେ) ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିସାରିଛୁ। ସେଠାରେ ଆମ ରୁମ୍ ବାହାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିପାରିବା, ତେବେ ଭାରତରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ?”

ଜାନୁଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲିଟନ ଦାସ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କିଛି ବି କହିବାକୁ ଓ କଥା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆପଣଙ୍କର କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ମୋ ତରଫରୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବାକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଂଲାଦେଶ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ।”

ଲିଟନ ଦାସ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍‌କିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଶଫିକର ରହିମ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭୂମିକାରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଲିଟନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ପାଳିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୨୦୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବାଂଲାଦେଶ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପାଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୦ରେ ସେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪୩ ବଲ୍‌ରେ ୧୭୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଯେକୌଣସି ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଅଟେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ବିଦଳିବ ଅଧିନାୟକ? ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ

ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 'ଫାଇଫର୍': ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମାନବ ସୁଥାର

TAGGED:

LITTON DAS EXPOSES BCB
LITTON DAS PAKISTAN STATEMENT
WORLD CUP 2026
ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍
LITTON DAS PROTHOM ALO INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.