ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୨୬ ଜଣିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା
FIFA World Cup 2026: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କୋଚ୍ ଲିଓନେଲ୍ ସ୍କାଲୋନି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : May 29, 2026 at 2:28 PM IST
Argentina Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କୋଚ୍ ଲିଓନେଲ୍ ସ୍କାଲୋନି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିଜର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରଠାରୁ କୌଣସି ବି ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ଆଟାକ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ମେସିଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟର ମିଲାନର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଲୌତାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଏବଂ ଆଟଲେଟିକୋ ମାଡ୍ରିଡର ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
କୋଚ୍ ସ୍କାଲୋନି ଏଥର କିଛି ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଲେଣ୍ଟିନ୍ ବାର୍କୋ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ୟୁରୋପରେ ଚମତ୍କାର ସିଜନ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହୋସେ ମାନୁଏଲ୍ ଲୋପେଜ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ବ୍ରାଜିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ପାଲମେରାସ୍ର ସେଣ୍ଟର-ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଲଭାରେଜ୍ ଏବଂ ମାର୍ଟିନେଜ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ। ନିକୋ ପାଜ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କୋମୋ ୧୯୦୭ ପାଇଁ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜର ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମେସି କିଛିଟା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ (ଇଞ୍ଜୁରୀ) ଗୁରୁତର ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ମାଂସପେଶୀରେ କେବଳ ଦରଜ ରହିଛି।
ସ୍କାଲୋନି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମେସିଙ୍କ ଗେମ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସେ ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆମକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ।'
ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିବା ୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ଆରମାନି, ଜୁଆନ୍ ଫୋଏଥ୍, ଜର୍ମାନ ପେଜେଲା, ମାର୍କୋସ୍ ଆକୁନା, ଆଞ୍ଜେଲ୍ ଡି ମାରିଆ, ଆଲେଜାଣ୍ଡ୍ରୋ ଗୋମେଜ୍, ଗୁଇଡୋ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍, ପାଉଲୋ ଡିବାଲା, ଆଞ୍ଜେଲ୍ କୋରେୟା ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମାଷ୍ଟାଣ୍ଟୁଓନୋଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆସନ୍ତା ୧୬ ଜୁନ୍ରେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ 'ଜେ'ରେ ଦଳର ମୁକାବିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଜର୍ଡାନ ସହିତ ହେବ।
May 28, 2026
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଗୋଲକିପର: ଏମିଲିଆନୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍, ଗେରୋନିମୋ ରୁଲି, ଜୁଆନ୍ ମୁସୋଡିଫେଣ୍ଡର: ଲିଓନାର୍ଡୋ ବାଲେରଡି, ନିକୋଲାସ ଟ୍ୟାଗ୍ଲିଆଫିକୋ, ଗୋଞ୍ଜାଲୋ ମୋଣ୍ଟିଏଲ୍, ଲିସାଣ୍ଡ୍ରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ରୋମେରୋ, ନିକୋଲାସ ଓଟାମେଣ୍ଡି, ଫ୍ୟାକୁଣ୍ଡୋ ମଦିନା, ନାହୁଏଲ୍ ମୋଲିନା
ମିଡଫିଲ୍ଡର: ଲିଆଣ୍ଡ୍ରୋ ପାରେଡେସ୍, ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍, ଭାଲେଣ୍ଟିନ୍ ବାର୍କୋ, ଜିଓଭାନୀ ଲୋ ସେଲ୍ସୋ, ଏକ୍ସେକ୍ୟୁଇଲ୍ ପାଲାସିଓସ୍, ଆଲେକ୍ସିସ୍ ମ୍ୟାକ୍ ଆଲିଷ୍ଟର, ଏଞ୍ଜୋ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ୍
ଫରୱାର୍ଡ: ଜୁଲିଆନ୍ ଆଲଭାରେଜ୍, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, ନିକୋ ଗୋଞ୍ଜାଲେଜ୍, ଥିଆଗୋ ଅଲମାଡା, ଜିଉଲିଆନୋ ଶିମୋନ୍, ନିକୋ ପାଜ୍, ହୋସେ ମାନୁଏଲ୍ ଲୋପେଜ୍, ଲୌତାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍