ଆଜି ମେସିଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁର୍, ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ମେସି ଏକ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା, କ୍ରୀଡା କୁଟନୀତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଭବିଷ୍ଯତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।
Published : December 15, 2025 at 1:20 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତର ଅନ୍ତିମ ଦିନ । ଶେଷ ଦିନରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମେସି । ଏହି ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରାଜଧାନୀରେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଓ ଫୁଟବଲ ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା, କ୍ରୀଡା କୁଟନୀତି ଏବଂ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ଭବିଷ୍ଯତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ।
#WATCH | A fan says, " very excited to be here. we were planning this day for the last 3-4 months. messi visited india the last time in 2011; a year later, we started following him. so, we were waiting for this day for a decade. we are really excited to be here..." https://t.co/vuUCATuUM8 pic.twitter.com/OhYZshxFOP— ANI (@ANI) December 15, 2025
ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରିଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମେସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ମେସିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
#WATCH | A fan, Uddhav says, " i have been following him (lionel messi) for 11 years...i have followed his complete journey. he is indeed g.o.a.t." https://t.co/Q4nZqpeFa8 pic.twitter.com/6ryY6UOyma— ANI (@ANI) December 15, 2025
ଲିଓନେଲ ମେସି ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଭାରତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାରିଆନୋ ଅଗଷ୍ଟିନ କାଉସିନୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଶା ରହିଛି ।
#WATCH | Delhi: Football fans arrive at Arun Jaitley Stadium to watch football star Lionel Messi. The Argentine footballer will be here for the fourth and final leg of his G.O.A.T. India Tour 2025. pic.twitter.com/c064BSZ6mv— ANI (@ANI) December 15, 2025
ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୀଲା ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲରେ କିଛି ସମୟ ରହଣି କରିବେ ମେସି ।
ପରେ ମେସି ଓ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ସେନାମୁଖ୍ୟ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ।
ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ବାଗତ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ।
ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମେସି ।
ଆଜି ମେସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ । କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନିଆ ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଯିବେ । କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ମେସି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର GOAT ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର 2025 ଶେଷ କରିବେ ।
