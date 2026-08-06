ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ବକପ୍ ଫୁଟବଲ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ପରେ ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଗୋଲ

FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ହାରିବା ପରେ, ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଲିଓନେଲ ମେସି ।

Lionel Messi
ବିଶ୍ବକପ୍ ଫୁଟବଲ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ପରେ ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଗୋଲ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Lionel Messi , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ -୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନଠାରୁ ପରାଜୟ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ ତାରକା ଲିଓନେଲ ମେସି ପୁଣିଥରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଷ୍ଟାର୍ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ୨ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଟଲେଟିକୋ ସାନ୍ ଲୁଇସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୪-୨ ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଇଣ୍ଟର ମିଆମିକୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟୀ କରିବା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସର ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ମେସିଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ।

ବିଶ୍ୱକପ୍ -୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ପେନ୍‌ ନିକଟରୁ ୦-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ପରାଜୟ ପରେ ଲିଗ୍ସ କପରେ ମେସିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟରେ ଡେଭିଡ ରୋଡ୍ରିଗେଜ୍ ହେଡର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟଲେଟିକୋ ସାନ୍ ଲୁଇସ୍‌କୁ ଆଗୁଆ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ୧୧ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ମେସି ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୧-୧ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୪୪ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ସେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ଇଣ୍ଟର ମିଆମିକୁ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ କରାଇଥିଲେ ।

ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ରାଫା ଲୋରେଣ୍ଟେ, ସାନ ଲୁଇସ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପକ୍ଷରୁ ଟେଲାସ୍କୋ ସେଗୋଭିଆ ଓ ଡିଫେଣ୍ଡର ମିକାଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ୪-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଇଣ୍ଟର ମିଆମିର ଅପରାଜେୟ ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି । ଦଳ ଲଗାତର ୮ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛି ।

ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ମେସି:

ମେସି ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରିବା ସହ ଲିଗ୍ସ କପ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହ ସେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲେସ୍ ଏଫ୍‌ସିର ଡେନିସ୍ ବୁଆଙ୍ଗାଙ୍କ (୧୩ ଗୋଲ୍) ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସର ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲିଗ୍ସ କପରେ ବୋଙ୍ଗୋକୁହ୍ଲେ ହ୍ଲୋଙ୍ଗୱାନେ, କୁଚୋ ହର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡେଜ ଏବଂ ତାଇ ବାରିବୋଙ୍କ ନାମରେ ୭ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସେଣ୍ଟ ଲୁଇସ ରାପିଡ ଚେସ୍ : 12 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ

CWC 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ; ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 7 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ 16 ପଦକ ହାସଲ

TAGGED:

LIONEL MESSI
LEAGUES CUP 2026
ମେସି ଲିଗ କପ ଗୋଲ
ଲିଓନେଲ ମେସି ଫୁଟବଲ ତାରକା
MESSI LEAGUES CUP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.