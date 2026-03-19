Messi's 900th Goal: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେସି: ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କଲେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Lionel Messi 900th Goal: ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆର ଜାଦୁକର ଲିଓନେଲ ମେସି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Published : March 19, 2026 at 1:10 PM IST
Messi's 900th Goal, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲ ଦୁନିଆର ଜାଦୁକର ଲିଓନେଲ ମେସି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ମେସି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ୯୦୦ତମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଫୁଟବଲର ଭାବେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ରୋନାଲଡୋଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମେସି ବହୁତ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭୂତି
କନକାକାଫ୍ (CONCACAF) ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ କପ୍ରେ ନାଶଭିଲ୍ଲେ ଏସସି ବିପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ମେସି ଏହି ଗୋଲ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୧-୧ରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 'ଆୱେ ଗୋଲ୍' ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ମିଆମି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଦଳ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେସିଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା।
ରୋନାଲଡୋଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ମେସି
ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲାରେ ରୋନାଲଡୋ ଏବେ ବି ୯୬୫ ଗୋଲ୍ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 'ଦ୍ରୁତତମ' ରେକର୍ଡ ଏବେ ମେସିଙ୍କ ନାମରେ। ମେସି ମାତ୍ର ୧,୧୪୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୯୦୦ ଗୋଲ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ନାଲଡୋଙ୍କୁ ୧,୨୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ତାଲିକାରେ ବ୍ରାଜିଲର ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳି ପେଲେ ୭୬୫ ଗୋଲ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ରବର୍ଟ ଲେୱାଣ୍ଡୋସ୍କି ୬୯୦ ଗୋଲ୍ ସହ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି।
ମେସିଙ୍କ ଗୋଲ୍ ରେକର୍ଡ
ମେସିଙ୍କ ଏହି ୯୦୦ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଲବ୍ ଏଫସି ବାର୍ସିଲୋନା ପାଇଁ ଖେଳି ଆସିଛି। ଯେଉଁଠି ସେ ୬୭୨ଟି ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ମେନ (PSG) ପାଇଁ ଖେଳି ୩୨ଟି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପାଇଁ ୮୧ଟି ଗୋଲ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧୫ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେସି ୧୧୫ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଶୀର୍ଷ ଗୋଲଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ କରି ସେ ଏକ ନୂତନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମସିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ହେଉଛି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ (Guinness World Record), ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୧ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୧୨ ମସିହା ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ୯୧ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।