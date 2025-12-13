ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଟବଲର ଲିଓନେଲ ମେସି, ୩ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାର୍
୧୪ ବର୍ଷ ପରେ...ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର ମେସି । ୩ ଦିନରେ 4ଟି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ ।
Published : December 13, 2025 at 10:39 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 11:08 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସି । ୩ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଲିଓନେଲ ମେସି । କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ମେସିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଶାହରୁଖ ଖାନ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ତେବେ ଆଜି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
୩ ଦିନରେ ୪ଟି ସହର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତ ଆସି କୋଲକାତାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନ୍ ଫୁଟବଲ ତାରକା ଲିଓନେଲ ମେସି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ହଜାର ହଜାର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହାସହ ତାଙ୍କର G.O.A.T ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ - ୨୦୨୫ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମେସି 3 ଦିନରେ 4 ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ । କୋଲକାତା (13th Dec), ହାଇଦ୍ରାବାଦ (13th Dec), ମୁମ୍ବାଇ (14th Dec), ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (15th Dec)ରେ ମେସିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ମେସିଙ୍କ ବାର୍ସିଲୋନା ସାଥୀ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଲୁଇସ୍ ସୁଆରଜ୍ ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | An ecstatic fan of star footballer Lionel Messi says, " i have loved messi since 2007... 'mohabbat hai'... in 2026, we will get the world cup again. argentina will be the champion..." https://t.co/nRenVILv6i pic.twitter.com/daea8mtIbS— ANI (@ANI) December 12, 2025
ମେସି ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ କୋଲକାତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସେହି ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । ତା'ପରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ।
ମେସିଙ୍କ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଜୋମାଟୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹4,500 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹8,250 ହେବ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ମେସି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ।
#WATCH | Hyderabad, Telangana | Star footballer Lionel Messi's G.O.A.T India Tour 2025 | Event Organiser Anuttam Reddy says, " lionel messi is expected to come at the stadium by 7-7.30 pm. musical programs will start at 5.30 pm onwards. there is plenty of entertainment for… pic.twitter.com/aMCQogKao5— ANI (@ANI) December 12, 2025
ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-
ଡିସେମ୍ବର ୧୩, କୋଲକାତା-
୧:୩୦: କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
ସକାଳ ୯:୩୦ ରୁ ୧୦:୩୦: ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୧୦:୩୦ ରୁ ୧୧:୧୫: ମେସିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଉଦଘାଟନ
୧୧:୧୫ ରୁ ୧୧:୨୫: ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା
୧୧:୩୦: ଶାହରୁଖ ଖାନ ଯୁବ ଭାରତୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା
୧୨:୦୦: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା
୧୨:୦୦ ରୁ ୧୨:୩୦: ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍
୨:୦୦: କୋଲକାତାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
ଡିସେମ୍ବର ୧୩, ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେସି ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାଚ୍
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେସିଙ୍କ ସହ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗୀତ କନସର୍ଟ
ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ମୁମ୍ବାଇ
ଅପରାହ୍ଣ ୩:୩୦: କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ୟାଡେଲ୍ କପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ଅପରାହ୍ଣ ୪:୦୦: ସେଲିବ୍ରିଟି ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଅପରାହ୍ଣ ୫:୦୦: ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଦାନାତ୍ମକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Amidst a horde of fans celebrating Argentine footballer Lionel Messi's touchdown in India, a local girl holds a placard that reads 'Save the Indian Football'.— ANI (@ANI) December 12, 2025
Visuals from outside the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. pic.twitter.com/oOh2DzMsiQ
ଡିସେମ୍ବର ୧୫, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ
ଅପରାହ୍ଣ ୧:୩୦: ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ