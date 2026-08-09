ପରଲୋକରେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବାପା ଜର୍ଜ ମେସି, 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବାପା ଜର୍ଜ ମେସି ଦୀର୍ଘ ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରୋଜାରିଓରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ।
Published : August 9, 2026 at 10:35 AM IST
Jorge Messi Passes Away ମୋଣ୍ଟେଭିଡିଓ: ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର ତଥା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବାପା ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସିଟିର ରୋଜାରିଓର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମେସିଙ୍କ ବାପା ଜର୍ଜ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ । ସେ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ।
ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ ମେସି:
ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମେସି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲି ? ଫୁଟବଲ୍ ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମୋର କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟକର ବିତାଇଛି ।" ମେସିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ, ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା କାରଣକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ପରିବାର ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ:
ତେବେ ଜର୍ଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମେସି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ମେସି ପରିବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଜର୍ଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ତଦାରଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି । ଜର୍ଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ମେସି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ମାମଲାକୁ ଯେପରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହାସହ ଜର୍ଜ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ମେସି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ:
ଜର୍ଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭାଗରେ, 39 ବର୍ଷୀୟ ମେସି ମେଜର ଲିଗ୍ ସକର ଅଲ୍-ଷ୍ଟାର ଗେମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ, ମେସି ଇଣ୍ଟର ମିଆମି ପାଇଁ ଏକ ମେଜର ଲିଗ୍ ସକର ମ୍ୟାଚରେ ପଡିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜର୍ଜଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜର୍ଜ ମେସିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା । ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ରୋଜାରିଓରେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମେସିଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜର୍ଜ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମେସିଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।