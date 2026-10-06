ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ସିରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ମେସି: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
Lionel Messi: ବେନିନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନତମ ଫୁଟବଲରମାନଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ।
Published : October 6, 2026 at 4:04 PM IST
Lionel Messi Farewell Match: ଲିଓନେଲ ମେସି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଜର୍ସିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବ୍ୟୁନସ ଆୟର୍ସର ଏଷ୍ଟାଡିଓ ମନୁମେଣ୍ଟାଲରେ ବେନିନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମହାନତମ ଫୁଟବଲରମାନଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ମେସି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମେସିଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୬ର ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୪ କୋପା ଆମେରିକା ଟାଇଟଲ୍ ତଥା ୨୦୦୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ରହିଛି। ସେ ୧୨୫ଟି ଗୋଲ୍ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର କୋଚ୍ ଲିଓନେଲ ସ୍କାଲୋନି ମେସିଙ୍କ ବିଦାୟକୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମେସି ନିଜ ପଛରେ ଏଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମକକ୍ଷ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା।" ତଥାପି ମେସିଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୋଚ୍ ସ୍କାଲୋନି ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜାତୀୟ ଦଳ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆମେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ବଜାୟ ରହିବୁ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।"
ମେସିଙ୍କ ବିନା ଶେଷ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦଳ ବୋଲିଭିଆକୁ ୪-୦ ଏବଂ ବୁର୍କିନା ଫାସୋକୁ ୭-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନିକୋଲାସ ପାଜ୍, ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମାଷ୍ଟାନଟୁଓନୋ, ଜିଆନଲୁକା ପ୍ରେସ୍ତିଆନି ଏବଂ ଲିଓନେଲ ଫ୍ଲୋରେସଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଜଗାଇଛନ୍ତି। ପାଜ୍ଙ୍କୁ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲିଓନେଲ ଫ୍ଲୋରେସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ବ୍ୟାବସାୟିକ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ସିନିୟର ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିସାରିଛି।
One last dance. 🥹🇦🇷 Lionel Messi has arrived back home in Argentina ahead of his farewell match with the Albiceleste. The final chapter of a 21-year international career comes Tuesday against Benin at the Monumental. 🐐💙🤍 (🎥 via ESPN) https://t.co/LfPn6gE34x— DAZN Football (@DAZNFootball) October 3, 2026
ମେସିଙ୍କ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ୮ ଥରର ବେଲନ୍ ଡି'ଅର୍ (Ballon d'Or) ବିଜେତା ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମେସିଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଖରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ବେନିନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ମେସିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ସାଥୀ ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ଏବଂ ଜିଓଭାନି ଲୋ ସେଲସୋ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅଂଶ ରହିବେ। ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ମେସିଙ୍କ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
🔵⚪️ Demain Lionel Messi jouera son dernier match avec la sélection Argentine #Argentina 🇦🇷 https://t.co/hQ1BcADEM0— BAWOAWA (@BAWOAWWA) October 6, 2026
ଭାରତରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍:
ମେସି ଦଳ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଜର୍ସିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ସମୟାନୁସାରେ ସକାଳ ୪:୩୦ ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ZEE5 ରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ।