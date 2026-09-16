ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜର୍ସିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ନଜର ଆସିବେ ଲିଓନେଲ ମେସି; ଏହି ଦିନ ଖେଳିବେ ନିଜର ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।
Published : September 16, 2026 at 12:23 PM IST
Lionel Messi Farewell Match: ଲିଓନେଲ ମେସି କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମେସି ଆଉ କେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ଖେଳିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମେସି ନିଜ ଦେଶ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଶୀଘ୍ର ନଜର ଆସିବେ। AFA ର ସଭାପତି ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ମେସିଙ୍କ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସି ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଲିଓନେଲ ମେସି ନିଜର ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। AFA ସଭାପତି କ୍ଲଡିଓ ଟାପିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ତଥା ମହାନ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ଚୟନ ପାଇଁ ଡାକିଛୁ। ଆମ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ ଆନ୍ଦ୍ରେସ ମେସି ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ନିଜର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହକଦାର।"
One more time. 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PvUW17J8vY— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 15, 2026
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୬ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହା ଦଳର ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରିସ୍ର ମନୁମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ବେନିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ମେସିଙ୍କୁ AFA ସଭାପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନିଆନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଆସୋସିଏସନ୍ ନିଜ ବୟାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଲିଓନେଲ ମେସି, ରୋଡ୍ରିଗୋ ଡି ପଲ୍ ଏବଂ ଜିଓଭାନି ଲୋ ସେଲସୋ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶେଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ।"
ଲିଓନେଲ ମେସି ନିଜର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ମହାଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମେସିଙ୍କ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ମେସି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
🚨🇦🇷 OFFICIAL: Lionel Messi will have a FAREWELL with the Argentina National Team on October 6.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026
He’s gonna say goodbye at Argentina’s friendly against Benin at the Monumental, Buenos Aires. pic.twitter.com/uVxo8PuuYP
ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟର
ଲିଓନେଲ ମେସି ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପାଇଁ ୨୦୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ୧୨୫ଟି ଗୋଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଫୁଟବଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଗଣାଯାନ୍ତି। ବେନିନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମେସିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ୨୦୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ମେସି ନିଜର ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ।