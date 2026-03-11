ETV Bharat / sports

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍: ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜଲୱା!

LLC 2026: ଆଜି ଠାରୁ(ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧) ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 11, 2026 at 4:11 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 4:55 PM IST

LLC 2026: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଠାରୁ(ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧) ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍‌ରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଦିୱାନା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।

କେଉଁଠି ହେବ ପ୍ରଥମ ଲଢ଼େଇ?

ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ପାଟାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ହଲଦ୍ୱାନୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କେବଳ ହଲଦ୍ୱାନୀ ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୋଏମ୍ବାଟୁର, ଅମୃତସର ଓ ଗ୍ୱାଲିୟର୍ ଭଳି ଚାରୋଟି ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ୬ଟି ଦଳ:

୧. ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ପାଟାନ୍ସ

୨. ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

୩. କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା

୪. ସଦର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ଷ୍ଟାର୍ସ

୫. ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର୍ସ

୬. ରୟାଲ ରାଇଡର୍ସ ପଞ୍ଜାବ

ଟିଭି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ବସି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିଭିରେ ସୋନି ନେଟୱାର୍କ (Sony Network) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ କୋଡ୍ (FanCode) ଆପ୍‌ରେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏପରି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

୧. କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା (Konark Suryas Odisha)

ଆର୍. ଅଶ୍ୱିନ, ରସ୍ ଟେଲର, ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା, ବେନ୍ ଡଙ୍କ୍, ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ୍ ହେମରାଜ୍, ମିଗୁଏଲ୍ କ୍ୟୁମିନ୍ସ, ଜର୍ମେନ୍ ବ୍ଲାକଉଡ୍, ଲାସିଥ୍ ଲକ୍ଷଣ, କେନାର୍ ଲୁଇସ୍, ଜେସାଲ୍ କାରିଆ, ରାୟଦ୍ ଏମ୍ରିଟ୍, ଅଙ୍କିତ ସିଂ ରାଜପୁତ, ସୁରେନ୍ ଠାକର, ଅକ୍ଷୟ ୱାଖରେ, ଇମତିଆଜ୍ ଅହମ୍ମଦ, ବିକାଶ ଟୋକାସ, ମୋନୁ କୁମାର, ରିତୁରାଜ ରାଜୀବ ସିଂ, ଜୁନାଏଦ ସିଦ୍ଦିକି, ମାଲିନ୍ଦା ପୁଷ୍ପକୁମାରା, ଚିରାଗ ଗାନ୍ଧୀ।

୨. ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ପାଟାନ୍ସ (Mumbai Spartans)

ସୁରେଶ ରାଇନା, କାର୍ଲୋସ ବ୍ରାଥୱେଟ୍, ଏସ୍. ଶ୍ରୀସନ୍ତ, ମନନ ଶର୍ମା, ଚାଡୱିକ ୱାଲଟନ୍, ଇସୁରୁ ଉଦାନା, ବିପୁଲ ଶର୍ମା, ଶୋଏବ ଖାନ୍, ଭରତ ଚିପଲି, ଅମିତ ବର୍ମା, ସୁବୋଧ ଭାଟି, କେ.ସି. କାରିଆପ୍ପା, ଅସଦ ପଠାନ, ଫୈଜ୍ ଫଜଲ୍, ଈଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ, ଜୟକିଶନ କୋଲସାୱାଲା।

୩. ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର୍ସ (India Tigers)

କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ରବିନ ଉଥାପା, ତିଳକରତ୍ନେ ଦିଲସାନ, ପୱନ ନେଗୀ, ଅମିତୋଜ ସିଂ, ଅକାଲାଙ୍କା ଗନେଗାମା, ସମିତ ପଟେଲ, ଶାହବାଜ ନଦୀମ, ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ, ଜୀବନ ମେଣ୍ଡିସ, ମିଲିନ୍ଦା ସିରିବର୍ଦ୍ଧନେ, କୁଲଦୀପ ହୁଡା, ଥିଲାନ୍ ଥୁସାରା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଥୁନ, ଶାଦାବ ଜାକାତି, ଆବୁ ନେଚିମ୍, କିର୍କ ଏଡୱାର୍ଡସ, କାମାଉ ଲିଭରକ, ସୁମିତ ସିଂ, ଅମିତ ପୌନିକର।

୪. ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (India Captains)

ଇରଫାନ ପଠାନ, ହାସିମ ଅମଲା, ଲାହିରୁ ଥିରିମାନେ, ହାମିଲଟନ ମାସାକାଡଜା, ପରବିନ୍ଦର ଆୱାନା, ଆସେଲା ଗୁଣରତ୍ନେ, ଇକବାଲ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଦିବେଶ ପଠାନିଆ, ବଲତେଜ ସିଂ ଧାଣ୍ଡା, ଅଭିଷେକ ସାକୁଜା, ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାଞ୍ଚାଲ୍, କୁଲଦୀପ ହୁଡା, ରବିନ ବିଷ୍ଟ, ରାଜେଶ ବିଷ୍ନୋଇ, ସେଲଡନ ଜାକସନ।

୫. ରୟାଲ ରାଇଡର୍ସ ପଞ୍ଜାବ (Royal Riders Punjab)

ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ତିସାରା ପେରେରା, ଋଷି ଧୱନ, ଆଞ୍ଜେଲୋ ପେରେରା, ଚତୁରଙ୍ଗା ଡି ସିଲଭା, ଟ୍ରେଭନ୍ ଗ୍ରିଫିଥ୍, ସିକ୍କୁଗେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଅସଘର ଆଫଗାନ, ମାର୍କ ଦୟାଲ, ୱିଲିୟମ୍ ପର୍କିନ୍ସ, ଅନୁରୀତ ସିଂ, ଫରମାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅୟାନ ଖାନ, ଏମ.ଏସ୍. ଶାହଜାଦ, ପୱନ ସୁୟାଲ, ସରୁଲ କନୱର, ଆଫତାବ ଆଲାମ, ସାମିଉଲ୍ଲା ଶିନୱାରୀ।

୬. ସଦର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ଷ୍ଟାର୍ସ (Southern Super Stars)

ହରଭଜନ ସିଂ, ମାର୍ଟିନ ଗୁପ୍ଟିଲ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ସୌରଭ ତିୱାରୀ, ଦିଲସାନ ମୁନାୱିରା, ୱାକାରୁଲ୍ଲା ଇସାକ, ହମିଦ ହାସନ, ସରବଜିତ ଲାଡା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତ୍ରିବେଦୀ, ରାହୁଲ ଯାଦବ, ସୁଦୀପ ତ୍ୟାଗୀ।

