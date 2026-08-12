ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରୁ ଓହରିଲେ ଅରଶଦ ନଦୀମ; କରିବନି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା!
ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ'ଖେଳାଳି ଅରଶଦ ନଦୀମ ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ।
Published : August 12, 2026 at 8:03 PM IST
Lausanne Diamond League: ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ'ଖେଳାଳି ଅରଶଦ ନଦୀମ ଚଳିତ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଗାମୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାପାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ନେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଅରଶଦଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୋଚ୍ ସଲମାନ ବଟ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାହୋରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୋଚେଫଷ୍ଟ୍ରୁମ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ କୋଚ୍ ଟେରସିୟସ ଲିବେନବର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ। ସଲମାନ ବଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ, ଚଳିତ ମାସରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ଭାଗ ନନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।"
Arshad Nadeem will skip this month’s Lausanne Diamond League as he prepares for a two-week training camp in Potchefstroom, South Africa. The 28-year-old is awaiting his visa and will travel on the first available flight. He is then expected to compete at the World Athletics… pic.twitter.com/tRrj3QDUL1— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) August 12, 2026
ଅରଶଦଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ଶୀର୍ଷ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରାଗେ ୮୯.୭୫ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟଶ ବୀର ସିଂ ଯଥାକ୍ରମେ ରଜତ ଓ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୋଡିୟମରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୁସାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ଅରଶଦ ଭାଗ ନେବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜୁଲିଆନ ୱେବର ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ଯଦିଓ ଏବେ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପୋଚେଫଷ୍ଟ୍ରୁମ ସେହି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଅରଶଦ ୨୦୨୨ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
Olympic gold medallist Arshad Nadeem will skip the Lausanne Diamond League to train in South Africa ahead of upcoming major events.— TOK Sports (@TOKSports021) August 12, 2026
According to Geo Super, Nadeem will travel to South Africa for a two-week training camp in Potchefstroom.
He will then compete at the World… pic.twitter.com/GfkjpNPIOi
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଅରଶଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡାପେଷ୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହେବ। ସଲମାନ ବଟ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅରଶଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଭିସା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନପାରିବା ଏବଂ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।