ETV Bharat / sports

ICC T20 Ranking: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି, ଶୀର୍ଷ ୧୫ରେ ହରମନପ୍ରୀତ

ICC T20I Rankings: ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ICC Women T20I Rankings
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Women’s T20I Rankings, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଇସିସି (ICC) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ମୃତି ନୁହନ୍ତି, ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶାଣିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ରାଙ୍କିଂରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।

ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ରାଜ୍

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଓପନର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଶେଫାଳି ବର୍ମା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା ସମେତ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରି ୧୪ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟର ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ୧୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।

ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଚମକିଲେ ଦୀପ୍ତି

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବେଶ୍ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି। ସେ ବୋଲିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ ୧୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ରୁଆଣ୍ଡାର ୧୫ ବର୍ଷୀୟା କିଶୋରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

ଏଥର ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଆଣ୍ଡାର ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ଫାନି ଉତାଗୁଶିମାନିନ୍ଦେ। ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ମାରିବା ସହ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସେ 'ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକଧାରୀ' ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ରାଙ୍କିଂର ୬୬ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥିତି

  • ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
  • ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୧୮ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।
  • ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା: ଆନେରୀ ଡର୍କସେନ୍ ୧୮ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୫୫ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବୋଲର ମ୍ଲାବା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଲେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ରାଙ୍କିଂରେ ଆହୁରି ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.