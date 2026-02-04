ICC Rankings: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କଲା ଆଇସିସି
Published : February 4, 2026 at 4:06 PM IST
ICC T20I Rankings: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି T20I ରାଙ୍କିଂ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩ ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସଦ୍ୟ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଶୀର୍ଷ ୫ ରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ବଡ଼ ସିରିଜ ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ରାଙ୍କିଂକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ରହିଛି। ସମପରି ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୩-୦ ରେ ସିରିଜ ଜିତିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି।
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସାତ ନମ୍ବରରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, ବାଂଲାଦେଶ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରହି ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁନାହିଁ। ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ICC ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଯାହାପରେ ୧୪ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଟି ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ୨୭ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି।
ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୯୨୯ ଥିଲା। ଯାହା ଏବେ ୯୧୭ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୮୩୪ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ତିଲକ ବର୍ମା ଚତୃର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ପଥୁମ ନିଶାଙ୍କା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, ଟିମ୍ ସୈଫର୍ଟ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦବଦବା ଜାରି ରହିଛି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୭୭୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପାକିସ୍ତାନର ଆବ୍ରାର ଅହମଦ ୭୪୮ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସମପରି ଟି-୨୦ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ରାସିଦ୍ ଖାନ ତୃତୀୟ, ଆଦିଲ ରାସିଦ୍ ଚତୃର୍ଥ, ଜାକୋବ ଡଫି ପଞ୍ଚମ, ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଷଷ୍ଠ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ ସପ୍ତମ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହେମାନ ଅଷ୍ଟମ, ଆଡ଼ାମ ଝାମ୍ପା ନବମ, ମୁଝିବ ଉର୍ ରହେମାନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।