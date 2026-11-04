ୟୁଥ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଞ୍ଚେନବୀ ଚାନୁ
Lanchenbi Chanu: ୱୁସୁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ଲଞ୍ଚେନବୀ ଚାନୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
Published : November 4, 2026 at 10:27 AM IST
Youth Olympics 2026: ଭାରତୀୟ ୱୁସୁ (Wushu) ଖେଳାଳି ରାଜକୁମାରୀ ଲଞ୍ଚେନବୀ ଚାନୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁଥ୍ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସର ମହିଳା ଚାଙ୍ଗକ୍ୱାନ୍ ମିଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୱୁସୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।
ମଣିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଚାନୁ ସମୁଦାୟ 18.039 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଇଜିପ୍ଟର ସୋଣ୍ଡୋସ୍ ସୋନବୋଲ୍ 18.660 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଭେନେଜୁଏଲାର ଭାଲେରିଆ ଫ୍ରାନ୍ରିସ୍ ଡୁଡାମେଲ୍ 18.199 ପଏଣ୍ଟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଡାକାର୍ ଯୁବ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିସାରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଖୁସବୁ ରାଜକଭାଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁବ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଜୁଡୋ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦୀୟମାନ ସନ୍ତରଣକାରୀ ଧିନିଧି ଦେସିଙ୍ଘୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ମହିଳା 100 ମିଟର ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
A historic podium finish for India! 🇮🇳🥉 Rajkumari Lanchenbi Chanu clinches bronze in the Women's Changquan Combined event at #Dakar2026 with a combined score of 18.039! ✨ #YouthOlympics #Olympics https://t.co/DywcHFvwCp— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) November 3, 2026
ଧିନିଧି ଦେସିଙ୍ଘୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ 2024 କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କା ସଦସ୍ୟା ଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ତାରକା ଖେଳାଳି ଲିଓନ୍ ମାର୍ଚଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
MORE HISTORIC STUFF, FOLKS!!!! 🔥🔥🔥 RAJKUMARI CHANU WINS INDIA’S FIRST-EVER WUSHU MEDAL AT THE YOUTH OLYMPIC GAMES! 🇮🇳 India’s Rajkumari Lanchenbi Chanu clinched Bronze in the Women’s Changquan Combined Final! 🥉 3rd Medal for India at Youth Oly Games 2026! A TEENAGER FROM MANIPUR HAS MADE THE ENTIRE NATION PROUD!!!!!!! 🇮🇳❤️— The Khel India (@TheKhelIndia) November 3, 2026
ଲଞ୍ଚେନବୀ ଚାନୁ କିଏ?
ରାଜକୁମାରୀ ଲଞ୍ଚେନବୀ ଚାନୁ ମଣିପୁରର ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ଭାରତୀୟ ୱୁସୁ (Wushu) ଖେଳାଳି, ଯିଏକି ଡାକାର୍ 2026 ଯୁବ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଚାଙ୍ଗକ୍ୱାନ୍ ମିଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 18.039 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସହ ସେ ଯୁବ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସର ୱୁସୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେବଳ ମଣିପୁର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ନାମକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି।