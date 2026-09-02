ETV Bharat / sports

ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍; ବିଜୟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ କାନାଡାର ବିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

China Masters Badminton 2026
ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍; (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ କାନାଡାର ବିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅନେକ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ବିଶ୍ୱର ନଅ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ବିକ୍ଟର ଉଠାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୪-୨୧, ୭-୨୧ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ମାତ୍ର ୩୮ ମିନିଟ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଟର ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଚି ୟୁ ଜେନ୍‌ଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୫ ରେ ହରାଇ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତର ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ଯୋଡ଼ି ଧ୍ରୁବ କପିଳା ଏବଂ ତନିଷା କ୍ରାଷ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଟୋନାକୋର୍ଣ୍ଣ ସାଏହେଙ୍ଗ ଏବଂ ଟୋନିଚା ସାଏହେଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ୨୧-୮, ୨୧-୯ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ରହିଛି। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାନାଡାର ବିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ୪-୦ ର ଅଗ୍ରଣୀ ସହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନାଡୀୟ ଖେଳାଳି ଜଲଦି ହିଁ ମୁକାବିଲାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ବିକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲୟ ଫେରି ପାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍‌କୁ ସହଜରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ବିକ୍ଟରଙ୍କ ମଜବୁତ ଡିଫେନ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଚାପ ବଢ଼ିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ କାନାଡୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାକହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ୍ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ବଦଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା।

ବିକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ୪-୧୧ ରେ ପଛୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନଥିଲେ। କାନାଡାର ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ମୁକାବିଲାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଅଣଦେଖା: ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୪ଟି ଶବ୍ଦରେ ଜବାବ ଦେଲେ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା!

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା; ଏକାସଙ୍ଗେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୮ ଖେଳାଳି

କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍‌ ଖେଳିବେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ!

TAGGED:

INDIAN BADMINTON
CHINA MASTERS 2026
LAKSHYA SEN
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ
CHINA MASTERS BADMINTON 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.