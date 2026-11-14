ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସ 2026: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ
Japan Masters: ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଶ୍ୱର 10 ନମ୍ୱର ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଖେଳାଳି ଅଲଭି ଫରହାନଙ୍କୁ ତିନିଟି ଗେମରେ 21-12, 15-21, 21-11 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 14, 2026 at 12:08 PM IST
Japan Masters 2026: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କୁମାମୋଟୋ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଜାପାନ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଶ୍ୱର 10 ନମ୍ୱର ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଖେଳାଳି ଅଲଭି ଫରହାନଙ୍କୁ ତିନିଟି ଗେମରେ 21-12, 15-21, 21-11 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସହିତ ସେ ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ (BWF) ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ନିଜର ଆଶାକୁ ବହୁତ ମଜଭୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନିଜର ରଣନୀତିକ କୁଶଳତାର ଚମତ୍କାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଫରହାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ସାମ୍ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଯମତା ରଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫୋରହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରହାର କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସହଜରେ 21-12 ରେ ପ୍ରଥମ ଗେମକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲାରେ ଫରହାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗେମ୍ ଜିତିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Semifinals clash sees Alwi Farhan 🇮🇩 contest Lakshya Sen 🇮🇳. #BWFWorldTour #KumamotoMasters2026 https://t.co/OR8rv4Xp8u— BWF (@bwfmedia) November 14, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଖେଳାଳି ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗେମରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ରାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 57 ସଟ୍ର ମାରାଥନ ରାଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଡିଫେନ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିନେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଫରହାନ ଏହି ଗେମକୁ 21-15 ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତୃତୀୟ ଗେମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତଥା ତୃତୀୟ ଗେମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ହେତୁ ଫରହାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ ଟାଇମଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିରତି ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ମଜଭୁତ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ନିଜର ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଜମ୍ପ ସ୍ମାଶ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଡାଉନ୍-ଦ-ଲାଇନ୍ ସଟ୍ସ ମାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଫରହାନଙ୍କ ଭୁଲ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ରମଣ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ତୃତୀୟ ଗେମକୁ 21-11 ରେ ଜିତି ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।
🇮🇳 A HISTORIC FIRST FOR INDIAN BADMINTON🔥 A brilliant performance from Lakshya Sen as he becomes the first Indian shuttler to reach the final of the Kumamoto Masters Japan 💪 Show your love and support for Lakshya Sen❤️🇮🇳 Drop some 🔥emoji in the comments to cheer him on. https://t.co/Xpf8sKFqSh— BAI Media (@BAI_Media) November 14, 2026
ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ସହିତ ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ (BWF) ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ରାଙ୍କିଂରେ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଜନର ଶେଷ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ଦ୍ୱାର ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 9200 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସେହିପରି ଉପବିଜେତା (ରନର୍ସଅପ୍) ହେଲେ 7800 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଜାପାନର କୋକି ୱାତାନାବେ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର କୁନଲାଭୁତ ଭିତିଦସର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।