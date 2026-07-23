ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଥିଲେ।

Kuldeep Yadav Signs With Yorkshire News
ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kuldeep Yadav Yorkshire: କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତିିନିଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ କରିଛି। ସେହି ଦଳରେ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ସେ ୟର୍କଶାୟର୍ କାଉଣ୍ଟି ଦଳର ଅଂଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି।

ୱାନଡେ କପ୍‌ରେ ଖେଳିବେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ୱାନଡେ କପ୍‌ର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଗ୍ଲାମୋର୍ଗନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ଏହାପରେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଥରେ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନଶିପ୍‌ର ଶେଷ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୟର୍କଶାୟର୍ ଦଳ ସହିତ ରହିବେ।

ୟର୍କଶାୟର୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନ ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ୟର୍କଶାୟର୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ। ୟର୍କଶାୟର୍ ଭଳି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଥିବା କ୍ଲବ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହେବ। ମତେ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶ ପରିବେଶରେ ଖେଳିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହ କଥା ହେବା ପରେ, ମୁଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି। ମୁଁ ହେଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେରେ ମୋର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି।"

କୁଲଦୀପଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର୍

କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଚାଇନାମ୍ୟାନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍‌ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୭୯ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ୧୨୧ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୁଲଦୀପ ୧୯୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ୫୪ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୯୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ୨୫ ରନ୍ ଦେଇ ୬ ୱିକେଟ୍‌ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ନାମରେ ୧୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୨୦ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି।

ୱାନଡେ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ୟର୍କଶାୟର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦଳକୁ ସେଥିରେ ହ୍ୟାମ୍ପଶାୟର୍ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଡୋମିନିକ୍ ବିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖରେ ଗ୍ଲାମୋର୍ଗନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।

ୟର୍କଶାୟର୍‌ର କ୍ରିକେଟ୍ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଗେଭିନ୍ ହାମିଲଟନ୍‌ଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା କାରଣରୁ ସିଜିନ୍‌ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପିନ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'କୁଲଦୀପ ନିଜର ବାମହାତୀ ରିଷ୍ଟ ସ୍ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୋଲିଂକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଅପାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍‌ରେ ଆମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ; FEMA ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଜେଲ୍ ଯିବେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର? ମାନିଲେ ନିଜ ଦୋଷ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ରେ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବେ କୋର୍ଟ

IND vs ZIM T20: ଜିଓ-ହଟ୍‌ଷ୍ଟାର କି ସୋନି-ଲିଭ୍ ନୁହେଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

KULDEEP YADAV
ONE DAY CUP 2026
COUNTY CRICKET CONTRACT
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ
KULDEEP YADAV SIGNS WITH YORKSHIRE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.