'କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରନି...!' ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନ ଖେଳାଇବାରୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏହି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି
IND vs WI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବାରୁ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ।
Published : October 15, 2026 at 3:50 PM IST
IND vs WI T20: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଜାରି ରହିଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନଥିଲା। ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନିଜର ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ମତରେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଦଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ସାମସନ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରାଇବା ଉଚିତ୍। ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ କେବଳ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭଳି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।”
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଚଳିତ ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଖାସ୍ ରହିନାହିଁ। ଯଦିଓ ଭାରତର ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୁ ତିନିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କମ୍ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।
Rest Abhishek Sharma and Open with Sanju And Vaibhav 🚨 K Srikkanth said: “They have not only spoiled his (Sanju Samson’s) confidencece, India have totally spoiled Vaibhav Sooryavanshi’s confidence. He could have been given three matches against a team like the West Indies. Now that they’ve seen Abhishek for so long, he can be rested, and Sooryavanshi and Samson can open in the next match. Samson has always been up and down. His consistency has always been questionable. He’ll suddenly do wonders like the World Cup and then suddenly fail a lot. Someone like Abhishek Sharma never has such extremes. Now, again, Samson will score in the next match.” [Srikkanth’s YouTube Channel]— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) October 14, 2026
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ସାମସନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁବେଳେ ଉପର-ତଳ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନର ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ହଠାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଏଭଳି ଚରମ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବ, ସାମସନ ପୁଣିଥରେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ କରିବେ।”
ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ୫୦ ବଲ୍ରୁ ୧୦୨ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ୨୬ ବଲ୍ରୁ ୪୯ ରନ୍ ଏବଂ ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟ୍ମାୟାର୍ ୧୨ ବଲ୍ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
୨୪୮ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯.୩ ଓଭରରେ ୨୨୩ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୩ ବଲ୍ରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୬ ରନ୍ର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୪ ବଲ୍ରୁ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ୨୫ ବଲ୍ରୁ ୪୩ ରନ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୨୦ ବଲ୍ରୁ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୪ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।