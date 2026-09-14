ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସେଲିବ୍ରେସନ ପଡ଼ିଲା ଭାରି! ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଉପରେ ଆଇସିସି ଲଗାଇଲା ଜରିମାନା
ମହିଳା ଟି20 ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଆଇସିସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି।
Published : September 14, 2026 at 6:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମହିଳା ଟି20 ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଆଇସିସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଇସିସିର ଆଚରଣ ସଂହିତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର 10 ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଇମିଶା ଦୁଲାନିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପଭିଲିୟନ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ।
କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଆଇସିସି ନିୟମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 2.5 ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଲେଭଲ୍-1 ର ଅପରାଧ ଅଟେ। ଏହି ନିୟମ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୋଲର କିମ୍ବା ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଚିତ ଇସାରା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ପଭିଲିୟନ ଯିବାକୁ ଇସାରା କରି ତାଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ। କ୍ରାନ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ୧ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି।
India pacer has been found guilty of breaching the ICC Code of Conduct in the Women's Asia Cup final.— ICC (@ICC) September 14, 2026
More details ⬇️https://t.co/bPb1AaTvah
ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇମିଶା ଦୁଲାନି, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଶଟ୍ ଖେଳି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନିଟି ବଲ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେହି ସମାନ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ କ୍ରାନ୍ତି ରାଗରେ ଦୁଲାନିଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ-ଅଫ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ସୁପ୍ରିୟା ରାନୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଆଚରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ରାନ୍ତି କୌଣସି ତର୍କ ନକରି ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅଲଗା ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା।
𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #𝐃𝐏𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧𝐬𝐀𝐬𝐢𝐚𝐂𝐮𝐩𝟐𝟎𝟐𝟔 🇮🇳💙#DPWorldWomensAsiaCup2026 #ACC pic.twitter.com/12Fn1YdM0p— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 13, 2026
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ଜରିମାନା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ରୁ 5 ପ୍ରତିଶତ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 131 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା ଏବଂ 18.4 ଓଭରରେ ହିଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଓଭର ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ରବାବ ଅହସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସନା କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନକରି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି।