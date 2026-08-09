ETV Bharat / sports

ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ BWF ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ ଅଶ୍ମିତା

Korea Masters 2026: ଚୀନର ଚତୁର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଶ୍ମିତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

Ashmita Chaliha BWF Title
ପ୍ରଥମ BWF ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ashmita Chaliha BWF Title: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହା କୋରିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆସାମର ଏହି ୨୬ ବର୍ଷୀୟ ଶଟଲର ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନର ଚତୁର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାନ କିଆନ ଶି’ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ମିତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ପ୍ରଥମ BWF ୱାର୍ଲଡ ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ।

ରବିବାର (୯ ଅଗଷ୍ଟ) ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଆସାନ (Asan) ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଶ୍ମିତାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗେମ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ବିଶ୍ୱର ୩୫ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହାନଙ୍କୁ ୧୪-୨୧, ୨୧-୧୪, ୨୧-୧୪ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୫୩ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।

ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଶ୍ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ହାନ ପ୍ରଥମ ଗେମକୁ ୨୧-୧୪ ରେ ଜିତି ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ଅଶ୍ମିତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ଭାରତୀୟ ଶଟଲର ନିଜ ଖେଳ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ର‍୍ୟାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଗେମ୍ ରେ ସେ ହାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ୨୧-୧୪ ରେ ଗେମ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚକୁ ୧-୧ ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗେମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ମିତା ନିଜର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ୨୧-୧୪ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହାଙ୍କର ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ଜାପାନର ଟପ୍ ସିଡ୍ (ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ) ତଥା ବିଶ୍ୱର ୨୨ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ହିନା ଆକେଚିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଶ୍ମିତା ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦-୨୨, ୨୧-୧୫, ୨୧-୧୯ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟପାଲଟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଦେଶର ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ତିନି ଗେମ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଲ୍-ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାଚରେ ଅଶ୍ମିତା ୨୧-୧୩, ୧୬-୨୧, ୨୧-୧୩ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।

ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଅଶ୍ମିତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆହୁରି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଶ୍ମିତା ମେ’ ମାସରେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ BWF ଟୁର୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚୋଟ୍‌ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ କୋରିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ସୁପର ୩୦୦ ଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।

ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବିଜୟୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପଶା ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚୀନର ଚତୁର୍ଥ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଶ୍ମିତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

World U20 Athletics: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ

ଭାରତର ସୁନା ଝିଅ ବକ୍ସର୍‌ ଜାସ୍ମିନ, CWGରେ ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କେମିତି ଥିଲା ପଦକ ପାଇବାର ଯାତ୍ରା ?

TAGGED:

ASHMITA CHALIHA BWF TITLE
ASHMITA CHALIHA
INDIAN SHUTLER
ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହା
KOREA MASTERS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.