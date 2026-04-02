IPL 2026: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋଲକାତା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ; ଜାଣନ୍ତୁ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
IPL Today Match: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : April 2, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 1:20 PM IST
KKR vs SRH Match, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦଳ
ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ଆରସିବିଠାରୁ ହାରି ନିଜ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ବୋଲିଂ କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ବ୍ୟାଟିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।
Out of the twelve 250+ scores in IPL history, these two teams have accounted for 7 of them! 🤯🔥
Out of the twelve 250+ scores in IPL history, these two teams have accounted for 7 of them! 🤯🔥
Will we see another high scoring game tonight? 🏟️#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/NpAlIQQwqd
ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ କାହାର ପଲା ଭାରି?
ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ କୋଲକାତା ପଲ୍ଲା ଭାରି ମନେହେଉଛି। କେକେଆର୍ ଓ ଏସଆରଏଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କଲକାତା ୨୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର ୧୦ଟି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ। ତେବେ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଶିଶିର (Dew) ପଡୁଥିବାରୁ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରେ।
When Finn Allen takes on Ishan Kishan, fireworks are guaranteed. 🔥⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) April 2, 2026
Which wicketkeeper-batter will have a bigger impact at Eden Gardens? 💬#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/nu8Bk1JEvR
ନଜରରେ ରହିବେ ଏହି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାନେ ଓ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିସର ଭାବେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦଳ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରିବ।
Eden awaits 🏟️⌛💜 pic.twitter.com/nIaCEIPxHE— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 1, 2026
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଓ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାଟର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୫.୪ ଓଭରରେ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଆଜି ସୁଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Ready to bring the fire to the East 🔥💪 pic.twitter.com/kynrBoSFTp— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 2, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
KKR: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାନେ (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ୍ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ।
SRH: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ଅଧିନାୟକ ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ସଲିଲ୍ ଆରୋରା, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍/ଜିସାନ ଅନସାରୀ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ଈଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ।
କାଗଜପତ୍ରରେ କେକେଆର୍ ନିଜର ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘାତକ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ଏକ "ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ" ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।