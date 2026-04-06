KKR vs PBKS: ଆଜି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋଲକାତା-ପଞ୍ଜାବ; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

KKR vs PBKS: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 1:20 PM IST

KKR vs PBKS IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଘରୋଇ ଟିମ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଯିଏ ୨୦୨୪ ସିଜନରେ KKRକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ପରେ କୋଲକାତା ନିଜ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି।

KKR ପାଇଁ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା: କାହିଁକି ବିଗିଡ଼ିଛି ସନ୍ତୁଳନ?

ଚଳିତ ସିଜନରେ କୋଲକାତାର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସଠିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ ବାଛିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏବଂ ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରଣନୀତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବୋଲିଂ କରିନପାରିବା ଦଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ (Head-to-Head)

ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିଲେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି।

  • ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୫
  • କୋଲକାତା ବିଜୟ: ୨୧
  • ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ: ୧୩ (ଏବଂ ୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ)

ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ରେକର୍ଡ: ଏହି ମଇଦାନରେ କୋଲକାତା ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ୯-୩ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଏହି ରେକର୍ଡ ବଦଳାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ।

ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ (Pitch Report)

ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏଠାରେ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପିଚ୍ ଶକ୍ତ ଥିବାରୁ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ହାରାହାରି ସ୍କୋର ୧୮୦ ରୁ ୨୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।

ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରରେ ପେସରମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଇଂ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବଢ଼ିବା ସହ ସ୍ପିନରମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଶିଶିର (Dew Factor): ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶିଶିର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ବଲ୍ ଧରିବା କଷ୍ଟକର କରିବ। ତେଣୁ ଟସ୍ ଜିତିଲେ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ।

ପାଣିପାଗ ସୂଚନା (Weather Update)

ଆଜି କୋଲକାତାରେ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୪°C ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୩°C ରହିବ। ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରାୟ ୭୪% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପ୍ରବଳ ଆର୍ଦ୍ରତା (Humidity ୪୮%) ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ (Probable XI)

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (C), ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (WK), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା। (ଇମ୍ପାକ୍ଟ: କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ)

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (WK), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (C), ନେହାଲ ୱାଢେରା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶାଖ, ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। (ଇମ୍ପାକ୍ଟ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ)

