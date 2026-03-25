KKR ରେ ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧିବେନି ୧୨ ନମ୍ବର ଜର୍ସି: ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Published : March 25, 2026 at 12:33 PM IST
KKR Honors Andre Russel, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ଦଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଜର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛି। କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଅନେକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟର ନାୟକ ସାଜିଥିବା ରସେଲଙ୍କ '୧୨ ନମ୍ବର' ଜର୍ସିକୁ ଦଳ ଏବେ ଅବସର ବା 'ରିଟାୟର୍' ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଲକାତା ଦଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ୧୨ ନମ୍ବର ଜର୍ସିରେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ "ଡ୍ରେ ରସ୍"
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେକେଆର୍ ସିଇଓ ଭେଙ୍କି ମାଇସୋର, ରସେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୧୨ ନମ୍ବର ଜର୍ସିର ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୪ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (କେବଳ ୨୦୧୭କୁ ଛାଡ଼ି) ରସେଲ୍ ଏବଂ କେକେଆର୍ ପରସ୍ପରର ପରିଚୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍ରେ ସେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର 'ପାୱାର୍ କୋଚ୍' ଭାବେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଛକା ମାରିବାର କଳା ଶିଖାଇବେ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସିଇଓ ଭେଙ୍କି ମାଇସୋର କହିଛନ୍ତି, "ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ପେଶାଦାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ୧୨ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନମ୍ବରଟିକୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।"
ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରସେଲ୍
ନିଜର ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ପରେ ରସେଲ୍ଙ୍କ ଆଖି ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, "କେକେଆର୍ ସହ ଦୁଇଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଖୁସି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ।"
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ଦମଦାର୍ କ୍ୟାରିୟର୍
କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ରସେଲ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର (KKR) ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି। ଯିଏ ଦଳର ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଆଇପିଏଲ୍ ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ୧୨ଟି ସିଜିନ ମଧ୍ୟରେ "ଡ୍ରେ ରସ୍" ୧୭୪+ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ୧୨୧ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଦୁଇଥର (୨୦୧୫ ଓ ୨୦୧୯) ଆଇପିଏଲ୍ 'ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର' (MVP) ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ବିଦାୟ ସହ କେକେଆର୍ର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଚ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପାଳିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।