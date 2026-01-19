ପଣ୍ଟିଂ, ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତିନିଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ରେକର୍ଡ: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ତିନିଟି ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।
Published : January 19, 2026 at 4:40 PM IST
Virat Kohli New Records: ଗତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଲଗାତାର ରନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସିରିଜ 1-2ରେ ହାରିଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କୋହଲି 93, ଦ୍ବିତୀୟରେ 23 ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ 124 ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ପଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ସେହୱାଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କୋହଲି
ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ, କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର 54ତମ ଦିନିକିଆ ଏବଂ 85ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ଥିଲା । ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି କୋହଲି, 108 ବଲ୍ ରେ 10ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହିତ 124 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 7ଟି ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଓ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅଟି ଶତକ କରିଛନ୍ତି ।
WHEN KOHLI BATS, RECORDS ARE BROKEN - GOAT 🐐 pic.twitter.com/zae8cWS6AB— Johns. (@CricCrazyJohns) January 19, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ
|ଖେଳାଳି
|ଦେଶ
|ମ୍ୟାଚ୍
|ରନ୍
|ଶତକ
|ବିରାଟ କୋହଲି
|ଭାରତ
|36
|1897
|7
|ରିକି ପଣ୍ଟିଂ
|ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
|51
|1971
|6
|ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ
|ଭାରତ
|23
|1157
|6
|ସନଥ ଜୟସୁରିଆ
|ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
|47
|1519
|5
|ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର
|ଭାରତ
|42
|1750
|5
Virat Kohli 124(108) vs NZ Ball By Ball Highlights pic.twitter.com/xm4R98iFJp— S (@CaptainDeMio) January 19, 2026
3 ନମ୍ବର ଅର୍ଡରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍
ଏହା ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ODI ରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏବେ 247 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 12,676 ODI ରନ୍ ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ 335 ODIରେ 42.48 ହାରରେ 12,662 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 29ଟି ଶତକ ଏବଂ 74ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କୋହଲି ଏବଂ ପଣ୍ଟିଂ ଏକମାତ୍ର ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ODI କ୍ରିକେଟରେ 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ।
A sight that never gets old, a sight we’re never tired of! 💯👑#ViratKohli’s 7th ODI century against New Zealand - most by any batter 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
Another run chase, another masterclass, and he knows the job is not done yet 🎯#INDvNZ | LIVE NOW 👉 https://t.co/CixSjUFkhU pic.twitter.com/0qf8wSXfVW
କୋହଲିଙ୍କ ତୃତୀୟ ରେକର୍ଡ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ତୃତୀୟ ରେକର୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ODI ଶତକ (35) ସ୍କୋର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ରେ କୋହଲି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ । ଭଦୋଦରାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ସେ 91 ବଲ୍ରେ 93 ରନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଚାରି ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସେ 23 ରନ୍ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ, ସେ ପୁଣି 124 ରନ୍ ସହିତ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs NZ: ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ, ଭାରତରେ 37ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ODI ସିରିଜ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs NZ: ରାହୁଲଙ୍କ ଶତକ ଉପରେ ମିଚେଲଙ୍କ ଶତକ ଭାରି, ଭାରତ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ